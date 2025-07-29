Azerbaycan–Türkiye sanayi iş birliği güçleniyor

Rosazermash JSC Yönetim Kurulu Başkanı Qulubeyli, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi, enerji ekipmanları ve savunma sanayii gibi birçok alanda Türk sanayicileri için Azerbaycan’da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Eğitim teknolojileri, medikal cihazlar ve biyoteknoloji gibi stratejik sektörlerde de ortak üretimlerin hem iç pazarı güçlendireceğini hem de ihracat potansiyelini artıracağını vurguladı.

Türk markalarının Güney Kafkasya’da kalite ve güvenin simgesi haline geldiğini ifade eden Qulubeyli, özellikle gıda, tekstil, inşaat ve sanayi makineleri gibi alanlarda pazar payının hızla arttığını söyledi.

Azerbaycan’ın sunduğu yedi yıla kadar vergi muafiyetleri ve stratejik konumu sayesinde Türkiye merkezli firmalar için cazip bir yatırım ortamı sunduğunu belirten Qulubeyli, Bakü’nün de bölgesel bir sanayi üssüne dönüştüğünü kaydetti.

Ortak üretim, Ar-Ge iş birlikleri ve üçüncü pazarlara açılma hedefinin önümüzdeki dönemin ana gündemi olduğunu vurgulayan Qulubeyli, “İki ülke artık sadece kardeş değil, birlikte üreten stratejik sanayi ortaklarıdır” dedi.