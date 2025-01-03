Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi ne iş yapıyor, faaliyet alanları neler?
Türkiye savunma sanayiinin dev oyuncularından ASELSAN, Aziz Yıldırım'ın DEARASAN şirketinin de aralarında bulunduğu ortaklıkla 210 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı. Bu gelişme üzerine eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın şirketi merak konusu oldu. DEARSAN Tersanesi'nin hangi alanlarda faaliyet gösterdiği ve uzmanlaştığı merak konusu oldu. İşte İstanbul Tuzla merkezli DEARSAN Tersanesi'yle ilgili bilgiler....
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN ile DESAN ve ÖZATA şirketlerinin yer aldığı iş ortaklığı, Türk savunma sanayiinin devlerinden ASELSAN ile sözleşme imzaladı.
Deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine dair anlaşmanın tutarı ise 210,1 milyon Euro olarak açıklandı.
Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN araştırılmaya başlandı.
DEARSAN Tersanesi'nin faaliyet alanları
1980 yılında kurulan DEARSAN Tersanesi'nin merkezi İstanbul Tuzla.
DEARSAN Tersanesi kurulduğundan bu yana sayısız geminin inşa, fabrikasyon, onarım ve modifikasyonunu üstlendi.
Şirket Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 16 adet 'Tuzla' Sınıfı Karakol Botu’nun inşası sürdürüyor.
57 metrelik 'Tuzla' Sınıfı Karakol Bot’larının dizaynı DEARSAN tersanesi tarafından geliştirildi.
'Tuzla' Sınıfı Karakol Botu, Türk Gemi İnşa Endüstrisi tarafından inşa edilen ilk savaş gemisi... Ayrıca savunma sistemlerinin dizaynı ve üretimi Türk Savunma Sanayi tarafından karşılandı..
DEARSAN Tersanesi'nde 'Tuzla'' Sınıfı Karakol Botları'na ve türevlerine ek olarak aşağıda anılan tüm askeri gemi çeşitlerinin dizayn ve inşasını yapabiliyor.
Korvet Sınıfı Gemiler
Çok Amaçlı Arama Kurtarma Gemileri
12m, 15 m and 17m Hızlı Müdahale Botları
27m,33m,42m Hücüm Botları
Silahlı Hızlı Karakol Botları
Hidrografik ve Oşinografik Araştırma Gemisi
Açık Deniz Destek Gemisi
Açık Deniz Karakol Gemisi
Mayın Avlama ve Mayın Tarama Gemileri
Çıkarma Gemileri