Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi ne iş yapıyor, faaliyet alanları neler?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN ile DESAN ve ÖZATA şirketlerinin yer aldığı iş ortaklığı, Türk savunma sanayiinin devlerinden ASELSAN ile sözleşme imzaladı.

Deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine dair anlaşmanın tutarı ise 210,1 milyon Euro olarak açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN araştırılmaya başlandı.

DEARSAN Tersanesi'nin faaliyet alanları

1980 yılında kurulan DEARSAN Tersanesi'nin merkezi İstanbul Tuzla.

DEARSAN Tersanesi kurulduğundan bu yana sayısız geminin inşa, fabrikasyon, onarım ve modifikasyonunu üstlendi.



Şirket Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 16 adet 'Tuzla' Sınıfı Karakol Botu’nun inşası sürdürüyor.

57 metrelik 'Tuzla' Sınıfı Karakol Bot’larının dizaynı DEARSAN tersanesi tarafından geliştirildi.

'Tuzla' Sınıfı Karakol Botu, Türk Gemi İnşa Endüstrisi tarafından inşa edilen ilk savaş gemisi... Ayrıca savunma sistemlerinin dizaynı ve üretimi Türk Savunma Sanayi tarafından karşılandı..

DEARSAN Tersanesi'nde 'Tuzla'' Sınıfı Karakol Botları'na ve türevlerine ek olarak aşağıda anılan tüm askeri gemi çeşitlerinin dizayn ve inşasını yapabiliyor.

Korvet Sınıfı Gemiler

Çok Amaçlı Arama Kurtarma Gemileri

12m, 15 m and 17m Hızlı Müdahale Botları

27m,33m,42m Hücüm Botları

Silahlı Hızlı Karakol Botları

Hidrografik ve Oşinografik Araştırma Gemisi

Açık Deniz Destek Gemisi

Açık Deniz Karakol Gemisi

Mayın Avlama ve Mayın Tarama Gemileri

Çıkarma Gemileri