Azure Grup, 2021'de 10 milyon euroluk yatırım yapacak

47 yıldır lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet veren Azure Grup, Türkiye’nin coğrafi konumunu e-ticaret alanında fırsata çevirmek amacıyla önemli bir adım attı. Grup, yabancı ortaklarıyla 250 milyon euroluk anlaşma imzalayarak bölgenin en önemli lojistik projelerinden birini hayata geçirdi. Çin’in tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak amacıyla başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi kapsamında, Azure Grup tarafından ülkedeki 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapılan bir altyapı kuruldu. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Tren ve TIR taşımacılık modeli ile dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan bu projeyi hayata geçirdik. Başladığımız günden bu yana iyi bir yol aldık. Şu anda Çin’den 50 ülkeye demir yolu ile taşımacılık yapmaktayız. Avrupa’daki yeni yatırımlarımız ile bundan sonra daha çok e-ticaret alanına yoğunlaşacağız” dedi. Yeni bir alışveriş portalı üzerinde çalıştıklarını belirten Gül, “Kurulmakta olan uluslararası alışveriş portalımız ile Türkiye’deki ürünleri Avrupa, ABD, Kanada ve Orta Doğu pazarında online olarak satışa sunacağız. Türk ürünlerinin ihracatı, nakliyesi, gümrüklemesi ve teslimatının hızlıca çözümlendiği bir portal olacak” diye konuştu.

“Öğrencilere iş fırsatı oluşturacağız”

Erkan Gül, aynı zamanda dev bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında üniversite öğrencileri hem yeni bir kazanç kapısı elde edecek hem de yurtdışında eğitim alma fırsatı bulacak. Yurtdışındaki dört üniversiteyle anlaşma imzaladıklarını belirten Gül, detayları şöyle anlattı: “Türkiye’de istihdamı büyütmek ve özellikle öğrencilerimize iş imkânı sağlamak için son 1 yıldır özel projeler geliştiriyoruz. İlk etapta 500 öğrenciyi, sonrasında her yıl 500 öğrenciyi ailemize katacağız. Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projemizle çok sayıda öğrenci kardeşimize okudukları dönem içerisinde çalışma, gelir elde etme ve iş tecrübesi kazanma fırsatı sunacağız. e-ticaret ve e- lojistiği kapsayacak bu yeni projemiz için ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biriyle anlaştık. Aynı zamanda Almanya, Kanada, İngiltere ve İtalya’daki dört ayrı üniversiteyle de anlaşma sağladık. Öğrencilerimiz, son eğitim dönemlerini yurtdışındaki bu okullardan birinde ücretsiz olarak okuyabilecek, böylece yurtdışıdeneyimi kazanmış olacaklar.”

“Ev hanımlarına, emeklilere destek vereceğiz”

Erkan Gül, “Nobel ödüllük proje” diye nitelendirdiği proje kapsamında öğrencilerin ardından ev hanımı ve emeklilere de fayda sağlamayı planladıklarını ifade etti: “Öğrencilerin ardından daha büyük kitlelere ulaşarak ev hanımlarına ve emeklilere de ek gelir sağlayacağız. Yeni kurduğumuz sistem tüm bunlara imkan tanıyacak. Aynı zamanda yapacağımız satışlardan elde edeceğimiz gelirin belli bir oranını ülkemizdeki dernek ve vakıflara bağışlayarak onlara da destek olacağız.”

2021’de 10 milyon euroluk yatırım yapacak

2021 için 10 milyon euroluk yatırım yapacaklarını anlatan Erkan Gül, "Gelecek 3 yıl içerisinde ülkemizin ihracatının çok artacağını ve ticaretin yüzde 70’inin e-ticaret olarak ilerleyeceğini düşünüyoruz” dedi. Erkan Gül, kurdukları altyapının Türkiye’den yurtdışına ihracat maliyetini yüzde 30oranında azalttığını da ifade ederek şu bilgileri verdi: “İhracat alanında en büyük sorunlardan biri, kargo ve taşımacılık maliyetleri. Yurtdışında kurmuş olduğumuz depolama ve dağıtım ağımız ile biz; bugün dünya lideri olan firmalarla aynı hizmeti neredeyse yüzde 30 daha düşük maliyetle vermekteyiz. Bu sayede tüm üreticilerimiz ve ihracatçılarımız ileride daha çok ürün satabilecek ve piyasadaki rekabet gücü artacak.”