Azure ve AI yatırımları Microsoft’u zirveye taşıdı

Microsoft, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarla dikkat çekti. Hisse başına kazanç 3,65 dolar ile 3,37 dolarlık piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşirken, toplam gelir 76,44 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda yüzde 18 gelir artışı sağlayan şirket, son üç yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Net kâr da 22,04 milyar dolardan 27,23 milyar dolara yükseldi.

Azure, tahminleri aştı

Microsoft’un bulut bölümü Azure, bu çeyrekte yüzde 39 büyüyerek analist tahminlerini geride bıraktı. Azure ve diğer bulut hizmetleri 2025 yılı boyunca toplamda 75 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Şirketin “Intelligent Cloud” birimi ise yıllık yüzde 26 artışla 29,88 milyar dolar gelir bildirdi.

Hisseler yüzde 9 yükseldi, piyasa değeri 4,1 trilyon doları geçti

Açıklanan güçlü rakamların ardından Microsoft hisseleri, piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 9 değer kazandı ve 553 doların üzerine çıktı. Şirketin piyasa değeri böylece 4,1 trilyon dolar seviyesini aşarak, Nvidia’dan sonra bu eşiği geçen ikinci ABD şirketi olmaya aday hale geldi. Bu yükseliş, Apple’ın 3,2 trilyon dolarlık piyasa değerini gölgede bıraktı.

Yatırımlar büyüyor, sıkışıklık sürüyor

Finans Direktörü Amy Hood, 2026 mali yılının ilk çeyreği için 74,7-75,8 milyar dolar gelir beklediklerini açıkladı. Sabit kurda Azure büyümesinin yüzde 37 olacağını öngören Hood, şirketin 30 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapacağını ve bunun yıllık bazda yüzde 50’nin üzerinde artış anlamına geldiğini belirtti.

Ancak Hood, veri merkezi altyapısındaki darboğazların sürdüğünü ve bu sıkışıklığın ancak yıl sonunda hafiflemesini beklediklerini söyledi:

“Ocak ayında düzene gireceğini umuyordum; şimdi Aralık diyorum.”

Microsoft, yapay zekâ yarışında önde

2025 yılında hisseleri yüzde 22 artan Microsoft, S&P 500’ün yüzde 8’lik performansını geride bıraktı. Yapay zekâ yatırımlarının ivme kazandırdığı bu ralli, şirketi Nvidia ile birlikte piyasa liderliğine taşıdı. Apple hisseleri ise yıl başından bu yana yüzde 17 gerileyerek yapay zekâ yarışında geri kaldığı yönündeki yatırımcı endişelerini artırdı.