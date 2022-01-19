B2Press’in yurt dışı gelirlerinin payı yüzde 46’ya ulaştı

2016’dan bu yana basın bülteni ve PR hizmetini online bir servis olarak ve "kullandığın kadar öde" modeliyle sunan Online PR Servisi B2Press'in 2021 yılına dair faaliyetleri ile ilgili detaylar açıklandı.

Şirketin, dijitalleşmenin rüzgarını arkasına alarak iş hacmini 2 yıllık dönemde 5 katına çıkardığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, “Basın bülteni dağıtımı sayımızı yalnızca son 1 yılda neredeyse yüzde 100 büyüterek, toplam iş hacminde yüzde 142, gelirlerde ise yüzde 356’lık artış kaydettik. Bu sayede hem dijital medya platformlarını nitelikli içeriklerle besliyoruz, hem de markaların çağa uyum sağlayarak bilinirlik kazanmasına ve marka algısını pekiştirmesine aracılık ediyoruz.” dedi.

"İş modelini medya ve kurumların avantajına çeviriyor"

Kısa sürede hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan B2Press’in iş hacminde, online basın bülteni gönderiminin lokomotif görevi üstlendiğini belirten Ediz Tokabaş, “Günümüzde dünya genelindeki birçok marka da gelişmelerini hedef kitlesiyle paylaşmak için artık haber dağıtımını çevrimiçi kanallar aracılığıyla yapmayı tercih ediyor. 2021’de Türkiye’den ve dünyadan 320’den fazla markaya hizmet verdik. Toplam 1.177 basın bülteni dağıttık, 168.312 haber yansıması elde ettik. Ayrıca 542 özel haber ve markalı içerik çalışmasına imza attık. Dijital kanalların sunduğu olanakları, hem medya hem de markalar için avantaja dönüştüren iş modelimizle hem paydaşlarımızı, hem de kendimizi büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışının gelirlerimizdeki payını yüzde 46’ya çıkardık”

Dünyanın birçok noktasında bulunan kurumun da dijital medya kanallarını kullanarak farkındalık yarattığını aktaran Tokabaş, “Online içerik çalışmaları ve basın bültenleri sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de en çok tercih edilen PR yöntemleri arasında yer alıyor. 2016’da Türkiye’de kurduğumuz girişimimizi, 3 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından 2019’da global pazarlara da taşıdık. 2021 itibarıyla globaldeki gelirlerimizin toplam içindeki payı yüzde 46’ya ulaştı. 21 haber ajansı, 11 medya veri tabanı, 4 dağıtım servisi olmak üzere 36 farklı iş ortağıyla çalıştık ve bu süreçte en yoğun talebi Ortadoğu ülkeleri, Amerika ve Almanya’dan aldık. Brezilya, Çin, Güney Kore, Pakistan ve Rusya gibi ülkeler de en çok online haber dağıtımı talep edilen bölgeler arasında yer aldı.” dedi.

“Dijital içerik üretimi kapsamımızı büyüterek B2Press Plus’ı kurduk”

2021 ve 22 değerlendirmesi yapan Ediz Tokabaş, nitelikli içeriklere her alanda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Bu yıl, serbest çalışan editörlerden oluşan ve toplam 25 kişilik bir ekiple B2Press çatısı altında içerik üretimi hizmetlerini artıracağız. Web içeriklerinden kurumsal dokümanlara, pazarlama ve reklam metinlerinden kurumsal söylemlere, sunumlardan konuşma metinlerine uzanan bir yelpazede hizmet kapsamımızı büyüttük ve B2Press Plus dijital içerik servisi girişimimizi hayata geçirdik.”

Sektör ve trend analizleri de hazırladıklarını söyleyen Ediz Tokabaş, “Bu yıl içerik yönetim sistemi yatırımımızı da tamamlıyoruz. Kullanıcı panelimiz açıldığında, müşteriler taleplerini girip hedef ülke seçip bültenlerini dağıtabilecek. Bu sayede hem müşterilerimizin dijital çağa ayak uydurmasını sağlayacağız, hem de iş süreci otomasyonuyla hizmet kalitesini artıracağız.” diye konuştu.