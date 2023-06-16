Babalar ve çocukları bütünleştirecek

Çocuklar için tasarlanan yeni “BİSSE Nesilden Nesile Koleksiyonu” babalara çocuklarıyla aynı tarzda giyinme olanağı sunuyor. BİSSE’nin gömlek koleksiyonun en beğenilen parçaları çocuklara uygun olarak üretilen koleksiyonda 4–10 yaş arasındaki çocuklar için gömleklerde birçok renk seçeneği bulunuyor.

BİSSE, yüzde 100 pamuktan üretilen ve leke tutmayan WaterProof gömleklerden üst düzey el emeği ve kaliteli kumaşlardan üretilen Platium Serisi gömleklere, genç ve sportif giyinmeyi sevenler için apaş yakalı trend gömleklerden özellikle bahar aylarında içine t-shirt ile uyum sağlayabilecek 4 farklı renkteki ceket gömleklere ve kumaş üzerine baskı yapılarak elde edilen farklı desenlerle modern görünüm sağlayan print gömlekleri ile Babalar Günü’nde her zevk ve bedene uygun alternatifi bir arada sunuyor.