Babasını sevindirmek isteyenlere özel kampanya

Vodafone, 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, 'Her Şey Yanımda' platformunda, 'Şık Giyinen', 'Teknoloji Tutkunu', 'Oyun Tutkunu' ve 'Kişisel Bakımına Özen Gösteren' temaları altında babalar için farklı hediye seçeneklerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Teknoloji seven babalar için akıllı telefon, bilgisayar, tablet, klavye, kulaklık, akıllı saatlerde uygun fiyatlı seçenekler sunulurken, Monster bilgisayarlar da ön plana çıkıyor. DeFacto ürünlerinde 1250 liraya 250 lira indirim, Korayspor ürünlerinde 1500 liraya 150 lira indirim, seçili tişörtlerde 'İkincisi 1 TL', Muggo ürünlerinde '2 Alana 1 Hediye' kampanyaları yürütülüyor. Parfüm ve parfüm setlerinde, tıraş makineleri ve tıraş bakım ürünlerinde sepet indirimleri yapılıyor.

36 ay vade imkanı

Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 lira ve üzerine 5 gigabyte, 750 lira ve üzerine 10 gigabyte internet paketi kazanıyor. Ayrıca, 200 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor. Fibabanka işbirliğiyle sunulan 'Alışgidiş Kredisi' ile müşteriler, alışveriş anında ek finansman ve vadelendirme çözümü sağlayabiliyor. Bu krediyle, kredi kartında limit olmasa dahi 36 aya kadar vadelerle alışveriş yapma imkanı sunuluyor.