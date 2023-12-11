Bad Bear, online’da büyümeye odaklandı

Filiz DEMİRBİLEK

Online pazarlarda da büyümek isteyen marka, yeni bir ekip kurarak hem yurt içi hem de yurt dışında online pazarlara büyümeye odaklandı. 10 yıl önce, farklı ve özgün bir marka hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Bad Bear Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Selçuk, “Türkiye’den çıkan Avrupa markası olma hedefiyle, 2024’ün ilk çeyreğinde, Barselona’da açacağımız ilk Bad Bear mağazası ile Avrupa faaliyetlerimiz hızlanacak.

E-ticaret operasyonlarının Avrupa ayağını da eş zamanlı olarak Almanya ve İspanya’da faal bir şekilde yürüteceğiz. Yeni ve dinamik bir ekiple birlikte bu pazarı güçlendirmek için çalışmalara başladık. Hem yurt içi hem de yurt dışında online pazarlarda büyümeye devam edeceğiz.

Almanya, Hollanda, İngiltere, Polonya ve Rusya pazarlarının yanı sıra Kanada ve ABD pazarına da markalaşmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de 6 olan mağazalarına yılsonuna kadar Adana ve Trabzon’da 2 yeni mağaza ekleyeceklerin anlatan Selçuk, “2022 yılında 130 milyon Tl olan ciromuzu bu yıl 350 milyon TL’ye çıkardık. Markamızın yüzde 18 reel büyümesi var.

“İhracatı yüzde 30- 40’lara çıkaracağız”

Selçuk, kaynaklarının yüzde 10'nu ihracat oluşturduğun ifade ederek, "2024 yılında ihracat rakamını yüzde 30-40 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerin kullandı. Yıllık üretim adetlerinin 2 milyon olduğunu belirten Selçuk, yerel üreticiye katkı sağlamak amacıyla 40 ayrı tedarikçiyle çalıştıklarını söyledi.