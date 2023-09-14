BAE'den Türkiye'de yatırım atağı

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, temiz enerji üreticisi Masdar, Fiba Yenilenebilir Enerji şirketinden hisse almak için müzakerelere başladı. Hisse alımının gerçekleşmesi halinde iki ülke arasındaki 51 milyar dolarlık yatırım anlaşması kapsamındaki ilk satın alma olacak.

Söz konusu kaynaklar, anlaşmanın potansiyel boyutu konusunda ayrıntıya girmezken, müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını duyurdu. Fiba ve Masdar konuya ilişkin değerlendirme talebine ise yanıt vermedi.

Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden

İş insanı Hüznü Özyeğin’in sahibi olduğu Fiba Group bünyesindeki Fiba Yenilenebilir Enerji şirketi, Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri. Son mali tablosuna göre, 28 megawatt'lık güneş enerjisi santrallerini de içeren toplam varlıkları, döviz kurunun dolar başına ortalama 13,33 lira olduğu Aralık 2021 itibarıyla 1,31 milyar dolar değerindeydi.

Abu Dabi varlık fonu Mubadala Investment., Abu Dhabi National Oil ve Abu Dhabi National Energy şirketlerine ait olan Masdar, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji geliştiricilerinden biri. Masdar, enerji üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 20 gigawatt'tan 100 gigawatt’a çıkarmayı planlıyor.