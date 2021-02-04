'Bağdat Caddesi’nde konut yatırımı için en uygun dönemdeyiz'

Kadıköy'ün ve Anadolu Yakası'nın en gözde yerleşim yerlerinden olan Bağdat Caddesi'nde 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber yaşanan hızlı dönüşüm süreci, 2013 yılından itibaren bölgede yaklaşık 8 bin daire stoğunun birikmesine sebep oldu diyen Özdamar, 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren oluşan konut stoğu çok hızlı bir şekilde eridi. Pandeminin başlarında yaşanan durgunluk çok kısa sürede yerini tekrar hızlı satın alma sürecine bıraktığını anlattı.

“KONUT ALMANIN TAM ZAMANI”

Konut yatırımının kazançlı hale gelmesi için gayrimenkulü satın alırken uygun fiyatı yakalamak gerektiğine dikkat çeken Remax Sonuç Kurucu Ortağı Ufuk Özdamar ''Zaten stoklar azaldı. Yeni daire üretimi yok denecek kadar az, yükselen döviz kuru ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle yeni üretilecek olan dairelerin fiyatları daha da yükselecek” diyerek bir daha fiyat düşüşünün yaşanmasının mümkün olmadığını vurguladı ve Bağdat Caddesi bölgesinde konut almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

"DEPREM SONRASI YAPILMIŞ EV YÜZDE 60 DAHA DEĞERLİ"

Yine kiralık fiyatlarda da benzer eğilim gördüklerini belirten Özdamar “Keza yenilenen Bağdat Caddesi bölgesinde yeni binalarda insanlar kiracılı da olsa ev satın almak istiyorlar. Ancak bölgede satılık ev kalmadı diyebiliriz.Özellikle 2007 Depremi sonrası yapılmış ev, öncesinde yapılanlara göre en az yüzde 60 daha değerli" dedi.

PROJE SAYISI ARTIYOR

Geçen yıllardaki bina ruhsat sayılarındaki azalmaya rağmen, deprem tehlikesi ve artan talep nedeniyle 2021'de kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verileceğini kaydeden Remax Sonuç Kurucu Ortağı Ufuk Özdamar şunları söyledi: "İstanbul'da kentsel dönüşümün en hareketli yaşandığı bölge olan Bağdat Caddesi'nde projelerin sayısında da her şeye rağmen artış bekliyoruz. Bağdat Caddesinde ki yaklaşık %85 e varan doluluk oranları da yeniden bölgenin yükselişe geçtiğini gösteriyor. Bağdat Caddesi civarında ortalama 3+1 konut fiyatları 2 milyon 500 bin Lira ile 5 milyon lira arasındayken, dairenin deniz görmesi ve m2 si ne göre 20 milyon TL ye kadar fiyatla daire satışlarının olduğunu söyledi. Yine bölge de yeni binalarda kira rakamları da ortalama kira oranı ise 6 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yine m2 ve deniz manzarasına göre kira rakamları 30 bin TL ye kadar çıkıyor dedi. Yine son dönemde özellikle İran ülke vatandaşlarının da bölgeye olan ilgilerini gözlemliyoruz."

“AŞI ETKİSİ GÖZLEMLENECEK”

Vatandaşlarımızın konut alma isteği ve bu alandaki ihtiyaçları çok açık diyen Özdamar “Bu nedenle aşının etkilerinin görülmesiyle birlikte yeni bir faiz indirim kampanyası başlatılmalı ve bu yıl da sektör canlı tutulmalı. 2020’deki faiz desteği yatırımcıya ve ikinci el konut satışlarına yaradı. Ertelenmiş talepler, yabancıya satış ve gayrimenkulün tekrar insanların gündemine bir yatırım aracı olarak girmesiyle ikinci çeyrekle birlikte daha pozitif bir havada konuşacağız” dedi.

"GAYRİMENKUL EN DOĞRU YATIRIM ARACI OLDU"

Döviz ve altındaki hareketliliğe rağmen gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Ufuk Özdamar “Örnek verecek olursak 550 TL’yi zorlayan gram altın şu anda 440 TL seviyesinde. Gayrimenkul ise kısa vadeli getiriler görülmese de özellikle 2020 de enflasyon un çok daha üzerinde bir getiri sağladı. Bu nedenle bizler profesyonel emlak danışmanları olarak gayrimenkulü gerek yatırım gerekse kira getirisi için önermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Remax Sonuç olarak 210 Remax ofisi arasında 2020’yi dördüncü olarak tamamladıklarını söyleyen Özdamar “Her senenin sonunda Remax merkezinin verdiği başarı karnemiz bu sene de A+ oldu. Bölgede gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen tüm vatandaşları bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Aynı hizmet bedelini ödeyerek neden daha kaliteli hizmet almayasınız?” diyerek sözlerini tamamladı.