BAGFAŞ, Fas'tan 3.2 milyon dolarlık sipariş aldı
BAGFAŞ, Fas'a ihraç edilmek üzere 60 bin ton sülfürik asit siparişi aldı. Sevkiyatlar ocak-mart aylarında gerçekleştirilecek.
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Fas'tan 3,2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurdu.
BAGFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Fas'a ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 60 bin ton sülfürik asit siparişi alındığı bildirildi.
Açıklamada, siparişin toplam tutarının 3,2 milyon dolar olduğu, sevkiyatların ocak-mart aylarında tamamlanmasının planlandığı ve ödemenin mal mukabili olacağı belirtildi.
Kaynak: AA