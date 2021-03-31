Bağımsız Apple teknik servisi programı Türkiye'ye geliyor

Apple, ABD’deki müşterilerine verdiği bağımsız teknik servisini Türkiye’nin de dahil olduğu bir çok ülkede uygulamaya başlayacak. Uygulama sayesinde Apple tarafından eğitilmiş, sertifikalı teknik servisler Türkiye’de faaliyete geçecek.

Bu kişiler kendi işletmelerini yönetecek ve Apple ile bir bağları olmayacak. Ancak sertifikalarını Apple'dan aldıkları için cihazlar bu noktalarda tamir ettirilebilecek.

Log'un aktardığı habere göre Apple'ın yeni sistemine dahil olmak için başvurmak gerekiyor. Katılımcılar kendi işletmelerinde Apple’dan bağımsız olarak faaliyet gösterebilecekler.

Apple’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“Apple’ın bağımsız onarım programına katılmanın bir maliyeti yok. Yeni programa katılabilmek için işletmelerin onarımları gerçekleştirebilecek Apple’dan sertifikalı bir teknisyene sahip olması gerekiyor. Basit sertifikasyon süreciyse ücretsiz olarak sunuluyor. Koşullara uygun onarım işletmeleri; Apple’ın orijinal parçaları, araçları, eğitimleri, onarım kılavuzları ve tanılama bilgilerine AASP’lerle aynı maliyet karşılığında sahip olacak.”