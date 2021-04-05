Bağlantı uzmanı Peikko, Finlandiya'dan yatırıma geldi

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

İnşaat endüstrisine yönelik olarak bağlantı elemanları başta olmak üzere inovatif ürünleri bulunan Finlandiyalı Peikko Group, Türkiye’de üretime geçti. Ankara Hızlı Tren, İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali, Vodafone Arena ve Türk Telekom Arena gibi dev projelerde kullanılan Peikko ürünleri artık Türkiye’de üretilecek.

2009 yılından bu yana satış ofisi olarak faaliyet yürüten küresel dev, üretim için karar alarak bu yılın başında harekete geçti. Üretim için de İzmit’i üs olarak seçti. Böylelikle, 11 ülkede olan üretim zincirine Türkiye’yi de eklemiş oldu.

Fabrika zamanla büyüyecek

Peikko Türkiye Genel Müdürü Cem Özer, “Finlandiya’da bir aile şirketi olarak kurulmuş Peikko, hala bu yapıda faaliyetlerini sürdürüyor. İnce döşeme sistemlerinde, rüzgar enerjisi uygulamalarında, prekast ve yerinde dökme betonarme yapıların bağlantı teknolojilerinde küresel öncü bir firma. Yıllık 239 milyon Euro ciro büyüklüğüne sahip olan grubun çalışan sayısı bin 800” dedi.

35 ülkede faaliyet gösteren şirket büyümek istediği pazarlara direkt yatırımcı olarak giriş yapıyor. Distribütör ya da acente ağıyla değil kendi şirketini kurarak büyüme stratejisi izlediklerini belirten Özer, Türkiye’nin taşıdığı büyüme potansiyeli nedeniyle üretime karar verildiğini söyledi.

Fabrika hazırlıklarına ocak ayında başlayan şirket, çalışmalarını tamamlayarak üretime start verdi. “Şu anda Peikko’nun faaliyet alanlarından sadece bir bölümü için üretime başladık” diyen Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk aşamada zemin döşemesi derz profilleri gibi endüstriyel döşeme çözümleri ile ilgili üretimine başladık. Üretim operasyonumuz zaman içinde genişleyecek.”

“Hedef kitlemiz sınırları aşıyor”

Endüstriyel yapılarda güvenlikli ve etkin bağlantı konusunda Türkiye’de geniş bir portföy edindiklerini vurgulayan Özer, ürünlerin hitap ettiği müşteri portföyünün dinamik ve değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti. Özer, “İnşaat sektörünün hacmine hitap edecek çeşitlilikte ve etkinlikte ürün portföyümüz var. Dolayısıyla inşaat sektörünün büyüklüğüyle doğru orantılı bir büyüme potansiyelimiz var. İnovasyon ve yeni teknolojiler içeren ürünlerimizin kullanımı projelere önemli katkılar sunmakla beraber, kullanıcılar genel olarak oldukça konservatif olan inşaat sektöründe bu yeniliklere çok hızlı açılamıyor ve adapte olamıyor. Bu sebeple sahada üretimciden, uygulamacıya ve de son kullanıcıya kadar tüm paydaşlarda bu farkındalığı uyandırmak konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin jeopolitik konumuyla birlikte Türk yüklenicilerinin dünya çapında başarılı faaliyetlerini de dikkate aldıklarını sözlerine ekleyen Özer, sınırları aşan bir hedef kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Halen Türkiye’den 2 milyon Euro ciro elde eden şirket, önümüzdeki dönemde üretim çeşidini de ölçeğini de artıracak.