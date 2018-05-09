BAHADIR 148’de 60 ay taksit

09 Mayıs 2018

Bahadır İnşaat, İstanbul Pendik’te BAHADIR 148'i hayata geçiriyor.

BAHADIR 148’de firma bünyesinde yapılan taksit uygulamasıyla 60 ay vadeli ödeme planı yapılabiliyor. Buna göre, 2+1 daire fiyatlarının peşin 299 bin liradan, 3+1 daire fiyatlarının ise peşin 386 bin liradan başladığı projeden, sıfır faizle ve 60 ay taksitle bir ev sahibi olmak mümkün.

Topraktan yatırıma olanak tanıyan ve alırken kazanma fırsatı sunan BAHADIR 148, kentsel dönüşüm projesi olmadığı ve Bahadır İnşaat’ın sahip olduğu bir arsada yükseldiği için hem uygun fiyat avantajı hem de yüksek prim potansiyeli taşıyor. Tapuları hemen teslim edilen daireler, 18 ay içinde teslim edileceği de göz önüne alındığında yüzde 35’lik bir prim potansiyeli taşıyor.

D100 Karayolu’nun hemen yanında yükselen proje, Sabiha Gökçen Havalimanı - TEM bağlantı yolu üzerinde, metro, Yüksek Hızlı Tren ile demiryolu, hava ve deniz ulaşımı imkanlarına sahip bir bölgede yer alıyor. Proje ayrıca iki AVM'nin yanı başında bulunuyor.

Konumu sayesinde Yalova’dan Adalara ve Zeytinburnu sahiline kadar Marmara Denizi manzarasına hakim olan BAHADIR 148’deki dairelerin büyük bir çoğunluğu bu özelliğe sahip.

Toplam 22 bin metrekare inşaat alanına sahip bulunan BAHADIR 148, 10 katlı iki blokta 148 adet özel daireden oluşuyor. Projede 90 metrekarelik 2+1 ve 115 metrekarelik 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Geniş balkonlarıyla dikkat çeken projede Fransız balkonlara yer verilmiyor. Projenin ailelere hitap eden konseptinde açık mutfaklar yerine kapalı mutfaklar kullanılıyor.

BAHADIR 148 aynı zamanda akıllı, çevreci ve organik bir yaşamın da kapılarını aralıyor. Kaliteli ve lüks bir yaşam sunmasına rağmen ekonomik ve sürdürülebilir yaşamı da destekleyen, çevre dostu bir yapı olma özelliğini taşıyan projenin aidatları da düşük fiyatta. Kombili sisteme sahip, doğalgazlı mutfak ocaklarının bulunduğu projede her daire sahibi, tükettiği kadar enerji faturası ödeyecek.

Sosyal yaşam alanları

Bahadır İnşaat, bir sitenin olmazsa olmazları olarak kabul ettiği, yeşil alan, sosyal tesis, site güvenliği, binalarda yangın güvenliği, otopark alanları ve inşaat kalitesi gibi unsurları BAHADIR 148’de en ince ayrıntısına kadar planladı. 2 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olan projede özel ve yoğun bir yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması planlanıyor. Ayrıca yürüyüş alanları, kameriyeler, keyif bahçeleri ve çocuklar için açık oyun parkı yer alacak. Aynı zamanda kapalı bir çocuk oyun alanının da yer yapılacağı projede, huzurlu bir bahçe ortamı oluşturulacak. Projenin sosyal donatı alanları içinde ise özel yeşil alan bölgesinde aileler için tasarlanan için kapalı havuz ve fitness salonunun yanı sıra basket sahası ve özel bir squash alanı yer alacak. Projede ayrıca gençlerin aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri mini sinema salonuyla, içinde langırt, bilardo bulunan eğlence ve oyun alanı da olacak.

Depreme dayanıklı yapı

Sağlam bir zeminde, depreme dayanıklı bir proje olarak hayata geçirilecek olan BAHADIR 148’de yanmaz malzemelerle yangına karşı dayanımlı dış cephe uygulaması yapılacak. Yangın jeneratörü başta olmak üzere, kat koridorlarında bulunacak olan yangın muslukları ve tertibatları, acil çıkış alanı, yangın merdiveni gibi donatılarla bu konuda yüksek güvenlik sağlanacak.

7/24 kapalı devre kamera sisteminden güvenlik personelinin kontrolündeki giriş noktasına kadar yüksek güvenlik standartlarının sağlanacağı BAHADIR 148’de her daireye araç tanıma sistemli, bir araçlık kapalı otopark tahsis edilecek. Oluşabilecek herhangi bir kaza anında, site sakinlerinin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için ise ambulansın otoparka girerek sedyenin daire içlerine ulaşabileceği genişlikte asansörler ve geniş koridorlar da BAHADIR 148’de göz ardı edilmeyen hayati detaylar arasında yer alıyor.