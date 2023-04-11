Bahçe mobilyasında yerli üretici atağa kalktı: Divona Home 2023 yılına iddialı girdi

Türk bahçe mobilyası sektörüne yurtdışından büyük ilgi var. Uygun fiyat, kaliteli ürün ve hızlı teslimat özellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türk mobilyacıları, dünyanın birçok noktasına ürün ihraç ediyor. Ülkemizin en büyük mobilya markalarından Divona Home, yurtdışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden şirketlerin başında geliyor. Eskişehir’deki 20 bin metrekarelik merkezinde 20 binden fazla ürünü tüketiciyle buluşturan marka, 3 kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. Özellikle bahçe mobilyası konusunda geniş ürün gamı hizmeti veren marka, özellikle pandemi sonrasında bu alandaki yatırımlarını artırdı. Markanın internet sitesinde tüketicilerin online ortamda alışveriş yapmalarını sağlayan Divona Home, lojistik imkanları ile de bu alandaki iddiasını kanıtladı.

3 kıtaya ihracat

Divona Home Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker, Türk üreticilerinin dünyada kendini kanıtladığını belirterek “Hem tasarım hem de kalite ve inovasyon açısından büyük başarılar elde ediyoruz. Türk mobilyaları dünyada bir marka haline geldi. Bahçe mobilyalarına burada bir parantez açmamız gerekiyor. Bu alan dünyada hızla büyüyor ve Türkiye’de de ciddi anlamda talep var. Biz de bu konuda oldukça iddialıyız. Bugün Divona Home olarak Ürdün, Kuveyt, İngiltere, Rusya, Katar ve Azerbaycan’a ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle İngiltere pazarından ciddi talep geliyor. Yazın da yaklaşmasıyla bahçe ve balkon mobilyalarımız büyük ilgi görüyor. Ayrıca lojistik ve kurulum konusunda Türkiye’nin en iyi notuna sahip şirketiz. Hatta eski Galatasaraylı Marcao da bizim müşterimiz. Yabancılar tarafından seviliyoruz” dedi.

Yeni mağazalarla büyüyecek

Divona Home olarak Eskişehir’deki genel merkezden Türkiye’nin her noktasına satış yaptıklarını ifade eden Murat Teker “Online satış kanalımız çok güçlü. 150’den fazla tedarikçiyle çalışıyoruz. Bunun dışında Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da mağazalarımız var. Bu yıl sonuna kadar İstanbul dahil olmak üzere 3 büyükşehirde perakende mağazamız açılacak. Hem online hem de perakende de hızlı büyüme hedefimiz bulunuyor” dedi.

Bahçe mobilyasına ilgi artıyor

Pandemi süreci ile birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına ilginin arttığını da söyleyen Murat Teker “Şirketimizin geçmişi 50 yıl öncesine dayanıyor. Önce halı ticareti ile başladık ve devamında mobilya üretimi ile devam ettik. Online tarafa girişimiz teknolojinin gelişimiyle birlikte oldu. Bugün binlerce ürünü internet sitemizde satışa sunuyoruz. Pandemi ile birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına ilgi arttı. Depremin etkisiyle de bahçeli evlere talep var. Bu da bizim satışlarımızı olumlu etkiliyor. Yazın gelişi bahçe ve balkon mobilya satışlarını artırıyor. Bugün bahçe mobilya fiyatları 3 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

“Ekonomiye katkı sunuyoruz”

Yerli şirketlerin büyümesiyle ülkemize yapılan bahçe mobilya ithalatının azaldığını da söyleyen Murat Teker “Pandemi ile birlikte bozulan tedarik zinciri Çin’i bu alanda dezavantajlı konuma soktu, çünkü navlun fiyatları arttı. Hâl böyle olunca yerli üreticiler ön plana çıktı. Bahçe mobilyası ithalatı azaldı. Bu yönden bakıldığında ülke ekonomisine de katkı sunuyoruz” dedi.