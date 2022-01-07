Bahçıvan Gıda, AB’ye ihracat için gerekli onayı aldı

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bahçıvan Gıda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirmeyi planladığı ihracat için gereken onayı aldı.

Bir süredir Bahçıvan Gıda'ya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülen denetimlerin başarı ile sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği Komisyonu da 3 Ocak tarihinde Bahçıvan Gıda için ihracat iznini onayladı. Böylece Bahçıvan Gıda, Türkiye'den AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak için onay alan şirketler arasına girmeyi başardı.

Lüleburgaz, Kırklareli'ndeki üretim tesislerinde AB standartlarında üretim yapan Bahçıvan Gıda, AB pazarına beyaz peynir çeşitleri, kaşar peynir, gurme peynirler, fonksiyonel peynirler ve sürülebilir peynir çeşitleri gibi ürünlerinin ihracatına başlamayı planlıyor.

“Önemli bir aşamayı geride bıraktık”

Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçıvan Gıda İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Karlıbaş, “Bahçıvan Gıda olarak Orta Doğu'dan Çin'e, ABD'den Japonya'ya 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yılki hedeflerimiz arasında, ürünlerimizi Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlara sunmak da bulunuyor. Bu anlamda AB Komisyonunun verdiği ihracat izniyle gerek Bahçıvan Gıda gerekse Türkiye'nin ihracat hedeflerini gerçekleştirmek açısından önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Avrupa'ya ilk sevkiyatı Almanya, Fransa, İngiltere ve İskandinav ülkeleri gibi ülkelere planlarken, sonrasında pazar hacmimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.