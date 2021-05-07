Bahreyn Gulf Air, sağlık seyahati pasaportu uygulamasını başlattı

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Gulf Air şirketinden yapılan açıklamada, IATA sağlık seyahati pasaportunu kullanma uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu adımla Londra, Atina ve Singapur'a giden biyometrik pasaport sahiplerinin, COVID-19 taraması için hükümetin talepleri doğrultusunda seyahatlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamayı deneme imkanı bulacakları ifade edildi.

IATA sağlık seyahati pasaportu, pasaport sahibinin COVID-19 virüsü ve aşısı hakkındaki bilgilerini ve dünyanın farklı ülkelerindeki seyahat şartlarının kaydını içeren bir uygulama.