Bakan Göktaş: Dört yılda kadın istihdamını yüzde 36,2’ye yükselteceğiz

Sevilay ÇOBAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu protokolle uzun vadeli bir iş birliği sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı, sürdürülebilir kalkınmada itici gücü olduğuna inanıyoruz” dedi. “Kadınlar, bir parçası oldukları toplulukların içinde yayılan doğal girişimcileridir” diyen Göktaş, şunları söyledi: “Bu işbirlikleriyle kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz. Özellikle e-ticaret, kadın girişimcileri teşvik eden geniş imkânlar sağladı. Bunun en iyi örneklerinden biri olan Emine Kılıç aynı zamanda iki çocuğuna bakarken, evinde ticarete başladı. Onun girişimcilik hayatını nasıl geliştirdiğine bizzat şahit oldum. Hakikaten aynı yolculuğu çıkan yüzlerce kadın olduğunu biliyorum.”

İş gücüne katılım oranı yüzde 40,1'e çıkacak

12. Kalkınma Planı’ndan söz eden Göktaş, “Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranını %40,1’e, kadın istihdam oranını ise %36,2’ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ise, beş temel politika, 20 strateji ve 83 faaliyeti ile kadınların değişen iş gücüne tam, eşit ve etkin katılımını ve ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyor. Bunun yanı sıra, siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık çeyrek asır önce Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada’nın, bir kadın girişimcinin başarı hikâyesinin en somut örneği olduğunu ifade eden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise “Biz kadınlarımızı güçlendirmek için bu yola çıktık. Bu yolda yorulmadan devam edeceğiz. Sekiz yılda 58 bin kadına ulaştık. 2030’a kadar e-ticaretle tanıştırdığımız girişimci kadın sayımızı 120 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Umuyorum Bakanlığımızın iş birliği ve desteğiyle, bu hedefe hep beraber daha erken ulaşacağız. Bu protokol kapsamında gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalarla, kadın girişimcilerie fırsat eşitliği sağlayacağız” dedi. Gökçetekin, girişimci kadınlara 1 milyon TL’lik satışa kadar yüzde 50’lik komisyon indirimi sağlayacakları bilgisini de paylaştı.

Girişimci oldu, pes etmedi yıllık 10 milyon TL ciroya ulaştı,

2010 yılında ilkokul mezunu bir ev hanımıyken ailesine destek için sosyal medyadan tekstil ürünleri satışına başlayan Emine Kılıç, DÜNYA gazetesine verdiği demeçte; 2014'de KOSGEB’in girişimcilik kurslarına katıldığını söyledi. Aldığı eğitimle profesyonelleştip ihracata başladığını ve yıllık 10 milyon TL ciroya ulaştığını kaydeden Kılıç, “İlk siparişimi Almanya’dan aldım. Şu an Ortadoğu'dan Asya'ya kadar birçok kadına ürün gönderiyoruz.Bu işi yaparken ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum, şu an ve Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. O yüzden kadınlar pes etmesinler ve başarıya ulaşmak için gerekli gücün kendilerinde olduğunu unutmasınlar” dedi.