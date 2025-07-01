Bakan Kacır: Türkiye’nin yapay zekâ büyük dil modeli yolda
Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkçe verilerle zenginleştirilen, Türkiye’nin ilk temel yapay zekâ büyük dil modelini kullanıma sunacaklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni’ne katıldı.
Dijital devrim olarak nitelendirilen sürecin tam merkezinde yapay zekâ teknolojilerinin yer aldığına işaret eden Kacır, gelişmiş algoritmalarla analiz yetkinliğini sürekli geliştiren yapay zekâ uygulamalarının bugün akıllı üretimden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine kadar geniş bir alanda yenilikçiliği, verimliliği ve rekabet gücünü ileriye taşıdığını ifade etti.
Dünya ekonomisinde %4’lük ilave büyüme
“Gerçekleştirilen çalışmalar, katma değerli ve nitelikli büyümenin tetikleyicisi bu teknolojinin önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye yılda 4,4 trilyon dolara varan ek katkı sağlayabileceğine işaret ediyor” diyen Kacır, “Bir diğer deyişle, yapay zekâ teknolojilerinin potansiyeli küresel ölçekte etkin ve doğru şekilde değerlendirildiği takdirde dünya ekonomisinde yaklaşık %4’lük bir ilave büyüme mümkün olacak” diye konuştu.
“MareNostrum 5’i kullanıma sunduk”
Kacır, yerli altyapıyı güçlendirmenin yanında özel sektörün, üniversitelerin ve kamu kurumlarının, dünyanın en gelişmiş hesaplama imkânlarına erişimini sağladıklarını vurgulayarak, “Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu’na (EuroHPC) ortak olarak, yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5’i araştırmacılarımızın kullanımına sunduk.
Yapay zekâ alanında daha fazla milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına aktarılması her zaman önceliğimizdir. Bu anlayışla, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrılarımızla yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren KOBİ’lerin ve araştırma merkezlerinin projelerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İlki 2022’de açılan bu çağrıların üçüncüsünde de beş farklı tematik alanda 12 projeyi destekleme kararı aldıklarını belirten Kacır, “Projeleri gerçekleştirecek konsorsiyumlarda 6’sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş olarak yer alıyor. Tamamı KOBİ ölçeğinde 12 teknoloji geliştirici kuruluşumuz, 11 üniversitemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü ise ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini geliştirecek. Yapay Zekâ Enstitümüz, bu süreçte yürütülecek projelerden elde edilen bilgilerin anonim hale getirilerek, ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak” şeklinde konuştu.
2 trilyon tokenlik veri derledi
Gelecek 5 yıla dair yol haritası niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Mart’ta ilan edildiğini hatırlatan Bakan Kacır, şunları kaydetti: “Strateji Belgemiz doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zekâ büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitümüz, bugüne kadar 2 trilyon tokenlik veri derledi.
Titizlikle temizlediği 300 milyar tokenlik veri havuzunu, farklı mimariler üzerinde eğitti. Yüksek doğrulukla metin işleyebilen yerli dil modelleri ortaya koydu. Bu modelleri yalnızca metinle sınırlı bırakmadan, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini birlikte işleyebilen, çok modlu yapay zekâ sistemlerine dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye’yi yapay zekâ devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
“Süper bilgisayarların işlem kapasitesi 3'e katlanacak”
Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak Türkiye’nin yapay zekâda dünyanın gerisinde kalmasının asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Bakan Kacır, “Ülkemizin yapay zekâ devrimini en iyi şekilde değerlendirebilmesinin anahtarı üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bütüncül bir stratejiyle şekillendirmektir.
Sürdürülebilir çözümler ve teknolojiler geliştirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zekâ Enstitüsü'nü hayata geçirdik. TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi girişimlerle; gençlerimizi, geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yakın zamanda süper bilgisayar altyapımızı yeni nesil grafik işlemci birimleriyle güçlendirerek işlem kapasitemizi üç katına çıkarmayı, böylece yapay zekâ alanındaki projelere daha yüksek destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.