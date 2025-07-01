Bakan Kacır: Türkiye’nin yapay zekâ büyük dil modeli yolda

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Ka­cır, Fatih Sultan Meh­met Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştiri­len TÜBİTAK Yapay Zekâ Eko­sistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni’ne katıldı.

Dijital dev­rim olarak nitelendirilen sü­recin tam merkezinde yapay zekâ teknolojilerinin yer aldı­ğına işaret eden Kacır, gelişmiş algoritmalarla analiz yetkin­liğini sürekli geliştiren yapay zekâ uygulamalarının bugün akıllı üretimden hassas tarı­ma, iklim değişikliğiyle müca­deleden eğitim teknolojileri­ne kadar geniş bir alanda yeni­likçiliği, verimliliği ve rekabet gücünü ileriye taşıdığını ifade etti.

Dünya ekonomisinde %4’lük ilave büyüme

“Gerçekleştirilen çalışma­lar, katma değerli ve nitelik­li büyümenin tetikleyicisi bu teknolojinin önümüzdeki dö­nemde küresel ekonomiye yıl­da 4,4 trilyon dolara varan ek katkı sağlayabileceğine işaret ediyor” diyen Kacır, “Bir di­ğer deyişle, yapay zekâ tekno­lojilerinin potansiyeli küresel ölçekte etkin ve doğru şekil­de değerlendirildiği takdirde dünya ekonomisinde yaklaşık %4’lük bir ilave büyüme müm­kün olacak” diye konuştu.

“MareNostrum 5’i kullanıma sunduk”

Kacır, yerli altyapıyı güçlen­dirmenin yanında özel sek­törün, üniversitelerin ve ka­mu kurumlarının, dünyanın en gelişmiş hesaplama im­kânlarına erişimini sağladık­larını vurgulayarak, “Avrupa Yüksek Başarımlı Hesapla­ma Konsorsiyumu’na (Euro­HPC) ortak olarak, yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip Ma­reNostrum 5’i araştırmacıla­rımızın kullanımına sunduk.

Yapay zekâ alanında daha faz­la milli ve özgün projenin ge­liştirilmesi ve bu projelerin ti­carileştirilerek özel sektörün kullanımına aktarılması her zaman önceliğimizdir. Bu an­layışla, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrılarımızla ya­pay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren KOBİ’le­rin ve araştırma merkezleri­nin projelerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlki 2022’de açılan bu çağ­rıların üçüncüsünde de beş farklı tematik alanda 12 pro­jeyi destekleme kararı aldık­larını belirten Kacır, “Projele­ri gerçekleştirecek konsorsi­yumlarda 6’sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş ola­rak yer alıyor. Tamamı KOBİ ölçeğinde 12 teknoloji gelişti­rici kuruluşumuz, 11 üniversi­temiz ile Tarım ve Orman Ba­kanlığı Araştırma Enstitüsü ise ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini geliştirecek. Ya­pay Zekâ Enstitümüz, bu sü­reçte yürütülecek projelerden elde edilen bilgilerin anonim hale getirilerek, ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak” şeklinde konuştu.

2 trilyon tokenlik veri derledi

Gelecek 5 yıla dair yol hari­tası niteliğindeki 2030 Sana­yi ve Teknoloji Strateji Belge­si’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Mart’ta ilan edildiğini hatırla­tan Bakan Kacır, şunları kay­detti: “Strateji Belgemiz doğ­rultusunda Türkçe veriler­le zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zekâ büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Ensti­tümüz, bugüne kadar 2 tril­yon tokenlik veri derledi.

Ti­tizlikle temizlediği 300 milyar tokenlik veri havuzunu, fark­lı mimariler üzerinde eğitti. Yüksek doğrulukla metin işle­yebilen yerli dil modelleri or­taya koydu. Bu modelleri yal­nızca metinle sınırlı bırakma­dan, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini birlikte işleyebi­len, çok modlu yapay zekâ sis­temlerine dönüştürmek üze­re çalışmalarımızı sürdürüyo­ruz. Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sür­düreceğiz. Türkiye’yi yapay zekâ devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getir­mek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

“Süper bilgisayarların işlem kapasitesi 3'e katlanacak”

Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak Türkiye’nin yapay zekâda dünyanın gerisinde kalmasının asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Bakan Kacır, “Ülkemizin yapay zekâ devrimini en iyi şekilde değerlendirebilmesinin anahtarı üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bütüncül bir stratejiyle şekillendirmektir.

Sürdürülebilir çözümler ve teknolojiler geliştirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zekâ Enstitüsü'nü hayata geçirdik. TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi girişimlerle; gençlerimizi, geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yakın zamanda süper bilgisayar altyapımızı yeni nesil grafik işlemci birimleriyle güçlendirerek işlem kapasitemizi üç katına çıkarmayı, böylece yapay zekâ alanındaki projelere daha yüksek destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.