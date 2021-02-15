Bakan Varank, Keramik Makina’yı ziyaret etti

KOCAELİ (DÜNYA)

Kocaeli bölgesindeki firma ziyaretleri kapsamında, Keramik Makina’ya giderek, incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Kocaeli Vali yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy ve Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın eşlik etti.

Beraberindeki heyet ile Keramik’in ürettiği robotlu paletleme makinelerini, üretim hattı çözümlemelerini incelen Bakan Varank, çalışanlarla sohbet etti.

1985 yılından beri paletleme, Stretch Hood ve şirink sistemleri ile çemberleme ve streç sarma makineleri alanında faaliyet gösteren Keramik Makina, 30 yılı aşkın tecrübesini, yüksek teknoloji ile bir araya getiriyor. Ar-Ge, dizayn, yazılım ve servis mühendislerinden oluşan teknik kadroları, teknoloji alt yapısı ve yüksek işçilik kalitesi sayesinde dünya çapında bir marka olan yerli ve yabancı müşterilerinin üretim çözümlerine de önemli katkı sağlayan Keramik ayrıca, 130x270 cm uzunluğundaki bir palete veya ürüne 3 metre yüksekliğindeki bir istifi yapabilen Stretch Hood hat sonu uygulaması makinası ile bunu yapabilen dünyada dördüncü firma olmuştu.

Yüzde 65 ihracat hedefliyor

Bakan Varank’a firmanın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Keramik Makina Genel Müdürü Cem Büyükçıngıl, Ar-Ge çalışmaları ve ihracatlarıyla ilgili bilgi verdi. Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran ve Ar-Ge 250 listesine giren bir şirket olduklarını belirten Büyükçıngıl, “Keramik, 32 ülkeye ihracat yapıyor, geçen yıl toplam ciromuzun yüzde 54’ünü ihracat oluşturdu. Bu yıl yüzde 65 ihracat hedefliyoruz.” dedi.

Pandemiye rağmen, kurulumunu yaptıkları makineleri Almanya’ya teslim ettiklerini belirten Büyükçıngıl, söz konusu teslimalatın Türk mühendis ve teknik ekibinin makine üretiminin merkezi olan Almanya’da neler yapabildiklerinin en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.