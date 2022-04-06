Bakan Varank’tan Ermetal Şirketler Grubuna ziyaret

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, şirketler grubu firmalarından Erkalıp’ta halen imalatı süren yerli araç TOGG’a ait kalıpların yapımı projesi hakkında bilgi verdi. Gülener, “TOGG projesi kapsamında şirketimizde 72 adet kalıp, 20 adet kontrol fikstürü, 8 adet projeksiyon kaynak fikstürü, 11 adet punta kaynak fikstürü ve 1 adet komple kontrol fikstür yapımı proje faaliyet planı içerisinde yapımı devam ediyor. Bununla eş zamanlı olarak F/O V710 projesi ve bu projeye ait NEXTEER ile birlikte yaptığımız ve yerlileşme kapsamında olan direksiyon mili projesi sürdürülüyor. Yine yapımı süren Renault ve Stellantis projelerini de yürütüyoruz” dedi. Bakan Varank, ERTEV Vakfını da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar, vakfın amaçları ve gelecek planları hakkında detaylı bilgiler aldı. Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Gülener, Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp ve şirket yöneticileri de eşlik etti.