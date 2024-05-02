Bakcycle Geri Dönüşüm faaliyetlerine başladı

Özlem SARSIN

Bakioğlu Holding’in sıfır atık hedefi kapsamında Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20 milyon euro yatırım bütçesi ile 20 bin metrekare üzerine kurduğu Bakcycle, 13 bin 500 metrekare kapalı kullanım alanında faaliyetlerine başladı.

Bakcycle Genel Müdürü Övünç Dirik, başarıyla gerçekleşen test üretimlerinin ardından Bakcycle’ın devreye girdiğini kaydederek, “Yatırımın ikinci fazının da devreye girmesiyle birlikte yıllık 24 bin ton atıktan 20 bin ton geri dönüştürülmüş plastik hammadde üretmeyi planlıyoruz. Bu kapasiteye 2025 yılının ikinci yarısında ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Atıklar orijinaline yakın şekilde geri dönüştürülecek”

Yüksek hızlarda ayırma yapabilen optik sensörler sayesinde el değmeden atık ayırımı yapabildiklerine işaret eden Dirik, “Sıcak yıkamada su ve kimyasallar ile atık üzerindeki kontaminasyonu uzaklaştırmaktayız ve üst düzey filtrasyon ile koku alma teknolojisi sayesinde üretilen ürünün kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktayız.

Tüm bu öncü teknolojilerin birleşimiyle orijinal plastik hammaddeye çok yakın özelliklerde geri dönüştürülmüş plastik elde edebilmekteyiz. Bu özellikleri aynı çatı altında barındıran ender kuruluşlardan birisi olarak, hayata geçirdiğimiz bu yatırımı hem ekonomik hem de sürdürülebilirlik boyutuyla, layıkıyla işleteceğimize inanıyoruz” dedi.

“Holding tecrübesinin tamamlayıcısı olacak”

Öncelikli amaçlarının bölgedeki atıkları ekonomiye kazandırmak olduğunu ifade eden Dirik, şöyle devam etti: “Dünyamızın sürdürülebilirliği adına kaynaklarımızın dengeli kullanılması için döngüsel ekonomiye çok daha fazla kafa yormamız gerektiğine inanarak Bakcycle şirketimizi kurduk.

Bakioğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren diğer kardeş şirketlerimiz de kuruluşlarından bu yana çevre odaklı üretim politikalarını, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi odaklarına almakta; yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürün gruplarına yönelik önemli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Tüm buradaki tecrübe ve felsefenin tamamlayıcı bir adımı olarak Bakcycle Geri Dönüşüm şirketimizin ortaya çıktığını ifade edebiliriz.”

“Yerel yönetimlerle iş birlikleri içindeyiz”

Esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek yeniden esnek ambalaj sektörüne hammadde olarak sunabilmesinin önemini vurgulayan Övünç Dirik, “Bunun için gereken esnek ambalaj atıklarında yani atık yönetiminde, ülke olarak geride olduğumuzu üzülerek görüyoruz” dedi.

Dirik, bu konuyu şöyle açıkladı: “Ülkemizde atık toplama ve kaynağında ayırma süreçleri Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde. 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplanan atıkların sadece yüzde 13,2’si ayırma ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmekte. Bakcycle olarak biz bu sürecin gelişmesi ve atık ithalatının düşürülmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kendi bölgemizde yerel yönetimlerle iş birlikleri içerisine girmiş bulunuyoruz” dedi.

“Yapısal değişiklikler ile karşı karşıyayız”

Övünç Dirik, Bakcycle adına GEKADER ve PAGEV üyeliği ile sektörün geleceğine dair fikir ve politika geliştirme sürecine katkıda bulunmak, beraberinde İZDOĞA ve İZDÖNÜŞÜM ile geliştirdikleri dayanışma ile bölgesel çözüm yolları üretmeye başlamış olmanın kendileri için sevindirici olduğunu ekledi.

Geri dönüşümün önemini farklı platformlarda gündeme taşıma fırsatı bulduklarını ekleyen Dirik, “Amacımız, bunu bölgesel bir faaliyetle sınırlandırmadan, ulusal çapta atık yönetiminde bir gelişme kat edilmesine destek sağlamak ve ülkemiz genelindeki atıkların geri dönüşüme dahil olmasına ön ayak olabilmek.

Çok büyük yapısal değişiklikler ve zorlu adımlarla karşı karşıya olduğumuzun en başından bu yana bilincindeyiz. Ancak hizmet ettiğimiz şey, yani basit bir anlatımla ‘atıklardan bir değer yaratmak’ bizler gibi çevreci, sınırlı doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını önemseyen Bakioğlu Grubu için çok büyük bir değer ve en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

“Ülkemiz, plastik hammadde tedarikinde ithalatçı konumda”

Bakcycle İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Çelikoğlu, Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nin dikey entegrasyon yapısını tamamlayan beşinci şirketi Bakcycle Geri Dönüşüm şirketinin kuruluş amacının ekonomik ömrünü tamamlamış esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırmak ve başta esnek ambalaj sektörü olmak üzere tüm plastik endüstrisine hammadde olarak sunmak olduğunu da dikkati çekti.

Bu sayede fosil yakıttan üretilecek orijinal hammadde kullanımı azalırken doğada kaderine terk edilecek ya da yakılarak bertaraf edilecek atıkların oluşturacağı çevre kirliliğinin de önüne geçilebileceğini vurgulayan Çelikoğlu, “Bakcycle olarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi yolculuğunda üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Nitekim Bakcycle, işimizi sürdürülebilir kılma ve esnek ambalaj döngüsel ekonomisine büyük bir katkı sağlama motivasyonuyla kuruldu” dedi.