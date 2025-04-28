Bakioğlu Holding’de bayrak değişimi: Enver Bakioğlu Yönetim Kurulu Başkanı oluyor

İlk şirketi Bak Ambalaj ile sektöre 1973 senesinde adımını atan ve grubun gelişiminde önemli imzaları bulunan Cem Bakioğlu, 1996 yılından bugüne Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu. Öte yandan , Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Bakioğlu da Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alacak.

Görev süresi boyunca Grubun büyümesinde, ihracatçı kimlikleriyle Türkiye ekonomisine katkı sunmalarında ve uluslararası alanda tanınmasında büyük emekleri olan Cem Bakioğlu, bu önemli değişiklikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "30 yılı geride bıraktığım Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığım süresince, Yönetim Kurulumuz ve tüm şirketlerimizin İcra Kurulları ile sayısız başarıya imza atmanın, esnek ambalaj sektöründeki bilirkişi rolümüzü oldukça ileri bir noktaya taşımanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugünlere getirdiğimiz başarıyı ve bayrağı yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Enver Bakioğlu'nun yine tüm tepe yönetimimiz, çalışma arkadaşlarımız ve güven esaslı çalıştığımız paydaşlarımızla birlikte çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inancım sonsuzdur."

Holding’ten yapılan açıklamada yeni Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu’nun da, Bakioğlu Holding'in kurumsal değerlerine ve vizyonuna bağlı kalarak şirketi daha ileriye taşıyacağı ifade edilirken, Bakioğlu Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Cem Bakioğlu'nun tecrübelerinden faydalanmaya; Grubun sürdürülebilirliği ve güçlü yarınları için kurumsal felsefesi ışığında çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Enver Bakioğlu kimdir?

1971 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini ABD’de gerçekleştiren Ali Enver Bakioğlu, 1995 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü’nün Ambalaj ve Baskı Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Bak Ambalaj’da 1996 yılı sonuna kadar üretim, ürün geliştirme, teknik satın alma ve pazarlama departmanlarında görev yaptı. 1998- 2001 seneleri arasında Bak Ambalaj şirketinin Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı rolünü 2025 Haziran itibarıyla devralacak olan Enver Bakioğlu, aynı zamanda Bak Ambalaj San. ve Tic. AŞ., Polibak Plastik Film San. ve Tic. AŞ, Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. AŞ, Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. AŞ, Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. AŞ, Bakcycle Geri Dönüşüm San. ve Tic. AŞ ve Flyart Havacılık Tic. AŞ Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı; Meyv Dondurulmuş Gıda San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Baknet Bilgi İşlem Taşımacılık Tic. AŞ, Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Bakiş Yapı İnşaat San. ve Tic. AŞ. ve Freshbak Organik Doğal Gıda San. ve Tic. AŞ şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

Sertaç Bakioğlu kimdir?

1972 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini ABD’de Fairfax, Virginia Eyaleti’ne bağlı George Mason Üniversitesi’nin Finansman Bölümü’nde gerçekleştiren Sertaç Bakioğlu, mezun olduğu 1997 Haziran’ından bu yana, Grup içi çeşitli bölümlerde görev aldı. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili rolünü 2025 Haziran itibarıyla üstlenecek olan Sertaç Bakioğlu, Bak Ambalaj San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Polibak Plastik Film San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Freshbak Organik Doğal Gıda San. ve Tic. AŞ, Meyv Dondurulmuş Gıda San. ve Tic. AŞ ve Bakiş Yapı İnşaat San. ve Tic. AŞ., Baknet Bilgi İşlem ve Taşımacılık Tic. AŞ ve Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Bakcycle Geri Dönüşüm San. ve Tic. AŞ’nin ve Flyart Havacılık Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir.