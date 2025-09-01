Bakırın izinde yolculuk

Başak Nur GÖKÇAM/SAMSUN

basaknur.gokcam@dunya.com

Türkiye’nin bakır üre­ticilerinden Eti Bakır, Samsun’un Bafra ilçe­sinde yürütülen İkiztepe ka­zılarına 3’üncü kez sponsor oldu. ‘Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz’ pro­jesi kapsamında yürütülen destek ile Karadeniz arkeolo­jisinin protohistorik dönem­leri açısından büyük önem ta­şıyan İkiztepe Höyüğü kazıla­rı ile bölgenin binlerce yıllık kültür mirasının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

İkiztepe, Karadeniz’e öz­gü ahşap mimariden teks­til dokumacılığının ilk izleri­ne, metal kullanımından taş ve kemik buluntularına kadar Anadolu arkeolojisine yön ve­ren bir merkez olarak öne çı­kıyor. Öte yandan kazılar sıra­sında bulunan metal eserler, binlerce yıl öncesinde dahi toplumların maden teknolo­jisinde ileri bir seviyeye ulaş­tığını gösteriyor.

“Geleceğe bırakacağımız en değerli armağan”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kazı Başkanı, İstan­bul Üniversitesi Öğretim Üye­si Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, “İkiztepe kazıları, Samsun’un kültürel hazinesini ortaya çı­karan en önemli çalışmalar­dan biri. Bu çalışmaların sü­rekliliği ancak kamu ve özel sektör iş birlikleri sayesinde mümkün oluyor. Eti Bakır’ın üç yıldır süregelen katkısı, yal­nızca kazılarımızın devam et­mesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel mira­sın korunmasına verilen öne­mi de ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalarımızın devamlı­lığı açısından verdiği destek­ten dolayı Eti Bakır’a teşekkür ediyoruz. Kültür, bilim ve sa­nayinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu iş birliği, gele­ceğe bırakacağımız en değerli armağanlardan biridir” dedi.

Geçmişle bugün arasında köprü

İkiztepe kazılarında ortaya çıkan bulguların, bu coğrafya­da binlerce yıl önce de bakırın işlendiğinin kanıtı olduğunu belirten Eti Bakır Samsun İza­be ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Bugün Samsun’daki tesislerimizde yüzde 99,99 saflıkta katot ba­kır üretimi yaparken, aslında geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz. Bu toprak­larda binlerce yıl önce başla­yan madencilik geleneğini, ça­ğımızın teknolojisiyle sürdü­rüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İkiztepe kazıları­na verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürmekten mutluluk du­yuyoruz. Kültürel mirasımı­za sahip çıkarken, Ar-Ge yatı­rımlarımızla, çevre dostu üre­tim teknolojilerimizle ve genç nesillere yönelik sosyal proje­lerimizle de geleceğe katkı su­nuyoruz” diye konuştu.

300 milyon dolarlık gübre tesisi yatırımı

Katma değerli sanayinin öncü şirketlerinden biri olarak, ülke tarımına da önemli bir destek verdiklerini belirten Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Bu tesisimize entegre olarak 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz gübre tesisimiz üretime başladı. İhtiyaca göre yılda 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) ya da 720 bin ton NPK kompoze gübresi üreterek, Türk çiftçisine destek oluyoruz. 70 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gübre tesisi, günde 2 bin ton gübre üretebiliyor. İhtiyaç durumunda gübrenin ihraç edilmesi de yine bu konveyör hattı aracılığıyla yapılacak. Yeni gübre tesisinin 4 kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonu, Avrupa normlarının da altında değerlerde tutuluyor. Tesisin hammadde depolama alanı yine son teknoloji ile üretilen silolardan oluşuyor. Bu silolar sayesinde hammaddenin çevreye yayılımı ve toz taşınımının önüne geçiliyor” dedi.

Ürün yönetimi ile Ar-Ge’yi buluşturduk

Şirket, Samsun’daki tesislerinde teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına da devam ediyor. Ana hedefin tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak üretim yapılması olduğunun vurgusunu yapan Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Biz Cengiz Holding çatısı altındaki üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin hiçbirine atık ürün demiyor, artık ürün diyoruz. Bu kapsamda da artık ürün yönetimi ile Ar- Ge’yi buluşturarak yüksek teknolojik ürünler için ciddi talep gören metaller kobalt ve nikeli geri kazanıyoruz. Bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi gübre üretimi için değerlendiriyoruz. Bugün, sürdürülebilirlik ile inovasyonu ortak noktada buluşturarak önemli bir gübre tedarikçisi haline geldik” bilgisini verdi.