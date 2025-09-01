Bakırın izinde yolculuk
Eti Bakır, Samsun’un Bafra ilçesindeki İkiztepe Höyüğü kazılarına üçüncü kez sponsor oldu. Binlerce yıllık bakır işçiliği geleneğinin izlerini ortaya çıkaran çalışmalar, modern madencilik teknolojileriyle geçmişle bugün arasında köprü kuracak.
Türkiye’nin bakır üreticilerinden Eti Bakır, Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen İkiztepe kazılarına 3’üncü kez sponsor oldu. ‘Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz’ projesi kapsamında yürütülen destek ile Karadeniz arkeolojisinin protohistorik dönemleri açısından büyük önem taşıyan İkiztepe Höyüğü kazıları ile bölgenin binlerce yıllık kültür mirasının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.
İkiztepe, Karadeniz’e özgü ahşap mimariden tekstil dokumacılığının ilk izlerine, metal kullanımından taş ve kemik buluntularına kadar Anadolu arkeolojisine yön veren bir merkez olarak öne çıkıyor. Öte yandan kazılar sırasında bulunan metal eserler, binlerce yıl öncesinde dahi toplumların maden teknolojisinde ileri bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.
“Geleceğe bırakacağımız en değerli armağan”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, “İkiztepe kazıları, Samsun’un kültürel hazinesini ortaya çıkaran en önemli çalışmalardan biri. Bu çalışmaların sürekliliği ancak kamu ve özel sektör iş birlikleri sayesinde mümkün oluyor. Eti Bakır’ın üç yıldır süregelen katkısı, yalnızca kazılarımızın devam etmesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına verilen önemi de ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalarımızın devamlılığı açısından verdiği destekten dolayı Eti Bakır’a teşekkür ediyoruz. Kültür, bilim ve sanayinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu iş birliği, geleceğe bırakacağımız en değerli armağanlardan biridir” dedi.
Geçmişle bugün arasında köprü
İkiztepe kazılarında ortaya çıkan bulguların, bu coğrafyada binlerce yıl önce de bakırın işlendiğinin kanıtı olduğunu belirten Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Bugün Samsun’daki tesislerimizde yüzde 99,99 saflıkta katot bakır üretimi yaparken, aslında geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz. Bu topraklarda binlerce yıl önce başlayan madencilik geleneğini, çağımızın teknolojisiyle sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İkiztepe kazılarına verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkarken, Ar-Ge yatırımlarımızla, çevre dostu üretim teknolojilerimizle ve genç nesillere yönelik sosyal projelerimizle de geleceğe katkı sunuyoruz” diye konuştu.
300 milyon dolarlık gübre tesisi yatırımı
Katma değerli sanayinin öncü şirketlerinden biri olarak, ülke tarımına da önemli bir destek verdiklerini belirten Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Bu tesisimize entegre olarak 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz gübre tesisimiz üretime başladı. İhtiyaca göre yılda 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) ya da 720 bin ton NPK kompoze gübresi üreterek, Türk çiftçisine destek oluyoruz. 70 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gübre tesisi, günde 2 bin ton gübre üretebiliyor. İhtiyaç durumunda gübrenin ihraç edilmesi de yine bu konveyör hattı aracılığıyla yapılacak. Yeni gübre tesisinin 4 kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonu, Avrupa normlarının da altında değerlerde tutuluyor. Tesisin hammadde depolama alanı yine son teknoloji ile üretilen silolardan oluşuyor. Bu silolar sayesinde hammaddenin çevreye yayılımı ve toz taşınımının önüne geçiliyor” dedi.
Ürün yönetimi ile Ar-Ge’yi buluşturduk
Şirket, Samsun’daki tesislerinde teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına da devam ediyor. Ana hedefin tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak üretim yapılması olduğunun vurgusunu yapan Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, “Biz Cengiz Holding çatısı altındaki üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin hiçbirine atık ürün demiyor, artık ürün diyoruz. Bu kapsamda da artık ürün yönetimi ile Ar- Ge’yi buluşturarak yüksek teknolojik ürünler için ciddi talep gören metaller kobalt ve nikeli geri kazanıyoruz. Bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi gübre üretimi için değerlendiriyoruz. Bugün, sürdürülebilirlik ile inovasyonu ortak noktada buluşturarak önemli bir gübre tedarikçisi haline geldik” bilgisini verdi.