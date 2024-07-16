Bakiyem Avrupalı KOBİ'lere İngiltere üzerinden ulaşacak

Birol BOZKURT

KOBİ’lere ve büyük müşterilere online ödemenin her ala­nında çözümler geliştiren An­kara merkezli Bakiyem, kısa sürede sektörün önemli oyun­cularından biri haline gelme­yi başardı. Girişimci Umut Yalçın ve ortakları tarafından 2017 yılında kurulan Baki­yem, 2023’te işlem hacmini 6 kat artırarak 6,5 milyar TL’ye yükseltirken, müşteri sayısını da yüzde 40 artırdı. Toplam iş­lem hacmi ise 8,5 milyar TL’yi buldu.

Bugün 52 sektörde 5 bin şirketin kullandığı Baki­yem, işlem hacminde 2024 yılsonu hedefi olan 13 milyar TL’ye 2024 yılının ilk altı ayı itibarıyla ulaştı. Şirket bu ba­şarısını yurt dışına da taşıma­ya hazırlanıyor.

“İngiltere’de de sahada olacağız”

2023’ün çok verimli bir yıl olduğunu ve Türkiye’nin dev şirketlerinin de Bakiyem’in online ödeme çözümlerini tercih ettiğini kaydeden Ba­kiyem.com CEO’su Umut Yal­çın, sağlam ve istikrarlı adım­larla ilerledikleri Türkiye’de edindikleri bilgi ve tecrübe­yi Avrupa’ya taşıyacaklarını, Avrupalı KOBİ’leri ve şirket­leri de Türk yazılımıyla diji­talleştireceklerini söylüyor. Yalçın, global yolculuğa iliş­kin planları ve hedefleri ise şöyle aktarıyor: “Global yol­culuğumuzdaki ilk adımımızı Avrupa ile atıyor, bu kapsam­da ‘Payrotta’ ismiyle İngilte­re’ye açılıyoruz.

Tamamen kendi özsermayemizle kur­duğumuz bu yeni şirketimiz, Bakiyem’in şubesi olarak çalı­şacak. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de sahadan iler­leyecek, sahayı tamamen di­jitalleştireceğiz. Amacımız, entegratörlük kavramını İn­giltere’ye de götürmek. Enteg­ratörlük becerilerimiz saye­sinde de firmaların kullandığı satış ve ödeme modüllerinin ağır maddi ve zaman maliyet­lerine gerek kalmadan kısa sürede sahayı dijitalleşmele­rini sağlayacağız.’’

“Hedef en büyük oyuncular arasına girmek”

Türkiye’de cep telefonla­rını POS’a çeviren ilk finte­ch’lerden birisi olan Baki­yem, 5 yılda ödeme sistemle­ri pazarında Türkiye’deki en önemli entegratörlerden biri haline geldi.

Özellikle ‘’0’’ ya­tırım maliyetiyle şirketlerin bütün online ödeme süreçleri olan EFT-Havale, DBS (Doğ­rudan Borçlandırma Servisi) ve bütün banka sanal posları­nı tek bir platformdan bütün ERP’lere entegre çalışma­sıyla sağladığı fayda, şirkete 2023 yılında rekor bir büyü­me getirdi. Yakın zamanda İngiltere’deki ilk satışını du­yurmaya hazırlanan Baki­yem, İngiltere pazarında bir­kaç yıl içinde büyük bir oyun­cu olma hedefiyle ilerleyecek.

Şu anda dünyadaki önem­li birkaç ödeme şirketiyle de görüşme halinde oldukları bilgisini paylaşan Umut Yal­çın; “İngiltere’nin ardından globalleşme rotamızda başta Arap Yarımadası olmak üzere Güney Afrika ve Azerbaycan bulunuyor. Amacımız; yerli fintech teknolojilerinin gücü­nü yurtdışına taşımak” diyor.

“Bakiyem’in Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olacağına inanıyorum”

Finans sektörünün ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan ve 2004-2011 yılları arasında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü olarak görev yapan Sertaç Özinal Bakiyem’in hem yatırımcısı hem de yönetim kurulu üyesi konumunda yer alıyor.

Bakiyem’in faaliyetlerine ilk başladığı 2017 yılından bugüne 5 bin 500’ün üzerinde müşteriye online ödeme çözümleri sunduğunu belirten Bakiyem Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcısı Sertaç Özinal, Bakiyem müşterilerinin yüzde 90’ının KOBİ’lerden, kalan kısmının ise büyük ölçekli şirketlerden oluştuğunun bilgisini veriyor. Ancak işlem hacminin yüzde 50’sini KOBİ’lerin, yüzde 50’sini ise büyük ölçekli şirketlerin oluşturduğunu kaydeden Özinal, şöyle devam ediyor: “Bakiyem, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyor. T. Şişecam ve Flokser gibi devler de Bakiyem’in online ödeme çözümlerini tercih ediyor.

Aynı zamanda yatırımcısı olduğum Bakiyem, hedeflerinin her zaman çok önünde gidiyor. Bakiyem’in çok kısa sürede Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olacağına inanıyorum. Bu nedenle de büyük bir inançla ve keyifle Bakiyem’in yönetim kuruluna dahil oldum. Dijitalleşen yeni dünyada finans çözümlerinde fintech’lerin rolü daha da büyüyecek ve Bakiyem gibi fintech’lerin, şirketlerin dijital dünyaya entegrasyonuna kolaylık sağlayacağına inanıyorum.”