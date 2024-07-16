Bakiyem Avrupalı KOBİ'lere İngiltere üzerinden ulaşacak
Türkiye’nin ödeme yazılım şirketlerinden biri olan Bakiyem Ödeme Çözümleri, global yolculukta ilk adımını İngiltere ile atıyor. ‘Payrotta’ ismiyle İngiltere’ye açılacaklarını kaydeden Bakiyem CEO’su Umut Yalçın; “Türkiye’de edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacağız. Avrupalı KOBİ’leri ve şirketleri de Türk yazılımıyla dijitalleştireceğiz” diyor.
Birol BOZKURT
KOBİ’lere ve büyük müşterilere online ödemenin her alanında çözümler geliştiren Ankara merkezli Bakiyem, kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Girişimci Umut Yalçın ve ortakları tarafından 2017 yılında kurulan Bakiyem, 2023’te işlem hacmini 6 kat artırarak 6,5 milyar TL’ye yükseltirken, müşteri sayısını da yüzde 40 artırdı. Toplam işlem hacmi ise 8,5 milyar TL’yi buldu.
Bugün 52 sektörde 5 bin şirketin kullandığı Bakiyem, işlem hacminde 2024 yılsonu hedefi olan 13 milyar TL’ye 2024 yılının ilk altı ayı itibarıyla ulaştı. Şirket bu başarısını yurt dışına da taşımaya hazırlanıyor.
“İngiltere’de de sahada olacağız”
2023’ün çok verimli bir yıl olduğunu ve Türkiye’nin dev şirketlerinin de Bakiyem’in online ödeme çözümlerini tercih ettiğini kaydeden Bakiyem.com CEO’su Umut Yalçın, sağlam ve istikrarlı adımlarla ilerledikleri Türkiye’de edindikleri bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacaklarını, Avrupalı KOBİ’leri ve şirketleri de Türk yazılımıyla dijitalleştireceklerini söylüyor. Yalçın, global yolculuğa ilişkin planları ve hedefleri ise şöyle aktarıyor: “Global yolculuğumuzdaki ilk adımımızı Avrupa ile atıyor, bu kapsamda ‘Payrotta’ ismiyle İngiltere’ye açılıyoruz.
Tamamen kendi özsermayemizle kurduğumuz bu yeni şirketimiz, Bakiyem’in şubesi olarak çalışacak. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de sahadan ilerleyecek, sahayı tamamen dijitalleştireceğiz. Amacımız, entegratörlük kavramını İngiltere’ye de götürmek. Entegratörlük becerilerimiz sayesinde de firmaların kullandığı satış ve ödeme modüllerinin ağır maddi ve zaman maliyetlerine gerek kalmadan kısa sürede sahayı dijitalleşmelerini sağlayacağız.’’
“Hedef en büyük oyuncular arasına girmek”
Türkiye’de cep telefonlarını POS’a çeviren ilk fintech’lerden birisi olan Bakiyem, 5 yılda ödeme sistemleri pazarında Türkiye’deki en önemli entegratörlerden biri haline geldi.
Özellikle ‘’0’’ yatırım maliyetiyle şirketlerin bütün online ödeme süreçleri olan EFT-Havale, DBS (Doğrudan Borçlandırma Servisi) ve bütün banka sanal poslarını tek bir platformdan bütün ERP’lere entegre çalışmasıyla sağladığı fayda, şirkete 2023 yılında rekor bir büyüme getirdi. Yakın zamanda İngiltere’deki ilk satışını duyurmaya hazırlanan Bakiyem, İngiltere pazarında birkaç yıl içinde büyük bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyecek.
Şu anda dünyadaki önemli birkaç ödeme şirketiyle de görüşme halinde oldukları bilgisini paylaşan Umut Yalçın; “İngiltere’nin ardından globalleşme rotamızda başta Arap Yarımadası olmak üzere Güney Afrika ve Azerbaycan bulunuyor. Amacımız; yerli fintech teknolojilerinin gücünü yurtdışına taşımak” diyor.
“Bakiyem’in Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olacağına inanıyorum”
Finans sektörünün ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan ve 2004-2011 yılları arasında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü olarak görev yapan Sertaç Özinal Bakiyem’in hem yatırımcısı hem de yönetim kurulu üyesi konumunda yer alıyor.
Bakiyem’in faaliyetlerine ilk başladığı 2017 yılından bugüne 5 bin 500’ün üzerinde müşteriye online ödeme çözümleri sunduğunu belirten Bakiyem Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcısı Sertaç Özinal, Bakiyem müşterilerinin yüzde 90’ının KOBİ’lerden, kalan kısmının ise büyük ölçekli şirketlerden oluştuğunun bilgisini veriyor. Ancak işlem hacminin yüzde 50’sini KOBİ’lerin, yüzde 50’sini ise büyük ölçekli şirketlerin oluşturduğunu kaydeden Özinal, şöyle devam ediyor: “Bakiyem, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyor. T. Şişecam ve Flokser gibi devler de Bakiyem’in online ödeme çözümlerini tercih ediyor.
Aynı zamanda yatırımcısı olduğum Bakiyem, hedeflerinin her zaman çok önünde gidiyor. Bakiyem’in çok kısa sürede Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olacağına inanıyorum. Bu nedenle de büyük bir inançla ve keyifle Bakiyem’in yönetim kuruluna dahil oldum. Dijitalleşen yeni dünyada finans çözümlerinde fintech’lerin rolü daha da büyüyecek ve Bakiyem gibi fintech’lerin, şirketlerin dijital dünyaya entegrasyonuna kolaylık sağlayacağına inanıyorum.”