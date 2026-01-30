Bakliyat üretimi 10 yılda 126 milyon tona çıkacak

Yerli üretimi güçlendiren, sürdürülebilirliği merkeze alan ve katma değerli ürünlere odaklanan yeni yaklaşım saye­sinde tarım ve gıda ihracatının her geçen gün daha nitelikli bir yapıya kavuştuğunu savu­nan Yorgun, tarımın artık yal­nızca sofraları besleyen değil; istihdam yaratan, ekonomiyi büyüten ve Türkiye’yi küresel gıda zincirinde daha güçlü bir konuma taşıyan stratejik bir sektör olarak öne çıktığını di­le getirdi.

Yorgun, “Dünya Gı­da Programı’nın (WFP) Türki­ye’yi bölgesel ve küresel ölçek­te “stratejik gıda stok merkezi” olarak konumlandırma talebi de bu potansiyelin uluslararası düzeyde kabul gördüğünü or­taya koyuyor” diye konuştu.

Tarım ihracatında rekor

Küresel ölçekte sağlıklı, çev­re dostu ve erişilebilir gıdala­ra yönelim artarken, bakliyat ürünlerinin bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri olarak öne çıktığını vurgulayan Yor­gun, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün özelinde 2025 Ocak–Aralık döneminde ihracatın yüzde 4 artışla 12,37 milyar dolara yükseldiğini; bu artışın, temel gıda ürünlerin­de Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunun güç­lendiğini gösterdiğini dile ge­tirdi. Yorgun, “Türkiye İhra­catçılar Meclisi (TİM) verile­rine göre, 2025 yılında tarım sektörü ihracatı yüzde 0,6 ar­tışla 36,4 milyar dolara ulaşa­rak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Tarımın top­lam ihracat içindeki payı yüz­de 15,4 olarak gerçekleşirken, tarım, gıda ve içecek sektörü­nün toplam ihracatı yaklaşık 29 milyar dolar seviyesinde kaydedildi” dedi.

Küresel ölçekte ise bakli­yat pazarının hızlı bir büyü­me ivmesi sergilediğini akta­ran Yorgun, küresel bakliyat üretiminin yıllık yaklaşık 100 milyon ton seviyesine ulaştığı­nın tahmin edildiğini, Future Market Insights verilerine gö­re, küresel bakliyat pazarının 2025 itibarıyla 82,4 milyar do­lar büyüklüğe ulaştığını vurgu­ladı. Yorgun, “OECD–FAO Ta­rımsal Görünüm 2025–2034 raporu, önümüzdeki 10 yıl­da dünya bakliyat üretiminin yüzde 25 artarak 126 milyon tona, küresel ticaret hacminin ise 23 milyon tona çıkacağını öngörüyor. Kişi başı tüketimin de yüzde 15 artışla 8,6 kilogra­ma ulaşması bekleniyor.”