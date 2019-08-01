Bakü'nün 'hava'sı artık 'bulut'lu

01 Ağustos 2019

İş potansiyeli olarak, dünya çapında en hızlı büyüyen ilk beş destinasyondan birisi olan Azerbaycan ve başkenti Bakü, küresel bağlantı kabiliyetini öncelik haline getiriyor. Bakü Havalimanı ve Azerbaycan Hava Yolu Şirketleri, havalimanı BT ve yolcu sistemlerinin gelecekteki değişikliklerden etkilenmemesi amacıyla Amadeus ile ortaklığa başlıyor.

Amadeus’un Havalimanı BT teknolojisi Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı bakımından operasyonel veri tabanı, kaynak yönetimi ve uçuş bilgisi görüntüleme sistemleri gibi bütün havalimanı ana yönetim sistemlerini kapsıyor. Havalimanı aynı zamanda Amadeus’un bulut tabanlı Havalimanı Ortak Kullanım Hizmetini kullanarak temel yolcu işlem sistemlerini de devreye sokacak. Bu hamle, bir havalimanının ana sistemlerinin tümünün temininde bulut sisteminin kullanılması anlamında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Elle güncellemeye gerek kalmadı

Yeni sistem ile artık manuel güncelleme ihtiyacı olmaksızın tüm aktörler tek ve tutarlı bir operasyon görünümüyle çalışarak Bakü’nün uluslararası havalimanının dünya standartlarında operasyon ve işlemler gerçekleştirmesine imkan sağlayacak. Örneğin, Amadeus’un bulut tabanlı Havalimanı Operasyonel Veri Tabanı’na (AODB) geçilmesi sistemlerdeki otomatik güncelleme sayesinde hava yolları program ve tarife değişikliklerinden gerçek zamanlı olarak haberdar olmayı sağlayacak. Dünyadaki diğer bütün havalimanlarında ise ekipler bu değişiklikler için öncelikle hava yollarının havalimanlarını haberdar etmesine gerek duyarken, devamındaki değişiklikler AODB’de manuel olarak gerçekleştiriliyor.

Konu yolculara hizmet sunulmasına geldiğinde ise buluttan daha etkin bir ortak kullanım hizmeti sunulabiliyor. Diğer bir deyişle Bakü, talebe göre yolcu işlem hizmetlerini değişken bir şekilde artırabiliyor veya azaltabiliyor. Buna ek olarak, tesis dışında check-in işlemleri gibi yeni ve yenilikçi yaklaşımlar için de donanımlı durumda bulunuyor.

Hava yolları için de önemli

Yolcu hizmeti sistemleri hava yolları bakımından da kritik olma niteliği taşıyor. Azerbaycan Hava Yolları’nın Amadeus Altéa PSS ile ortaklığa imza atması hava yolunun rezervasyon, envanter, havalimanı kalkış kontrolü ve biletlendirme sistemlerini düzene oturtarak bunların kolaylaşmasını sağlayacak. Amadeus Altéa Suite, hava yolunun daha istikrarlı ve kişiselleştirilmiş bir müşteri hizmeti sunmasına olanak sağlayarak, ek gelir üreten imkanların ve operasyonel etkinlikte artışın da kapılarını açacak.

Ayrıca hava yolu, hava yolu tekliflerinin paketleme ve en iyi fiyatları hakkında daha hızlı, daha doğru ve akıllı tavsiyeler sunabilmek için yapay zeka tabanlı tahmin teknikleri ile birçok kaynaktan gerçek zamanlı veriler alan bir çözüm olan Amadeus Altéa Gelir Yönetimi için de resmi olarak anlaşmaya vardı. Bu çözümle birlikte Azerbaycan Hava Yolları doğru koltuğu, doğru fiyata ve doğru kişiye satabilecek. Böylelikle artan talep ve gelirin maksimum seviyeye çıkartılmasından yararlanabilecek.

Azerbaycan Hava Yolu Azerbaycan Hava Yolları QSC CEO’su Jahangir Asgerov, Azerbaycan’daki seyahat artışını hızlandırmayı amaçladıklarını belirterek, teknolojinin de tam olarak bunu yapmalarına imkan sağladığını ifade etti. Asgerov, "Amadeus ile olan ortaklığımız yeni gelir akışları yaratmada ve operasyonel etkinliği geliştirmede bize yardımcı olacak. Fakat en önemlisi, bu ortaklık müşterilerimize tüm seyahatleri boyunca geliştirilmiş bir deneyim olanağı sunacak." dedi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı Müdürü Teymur Gasanov ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

"Ne zaman kaç yolcu ağırlamayı umuyoruz? Bugün kaç tane uçuş kapısına ihtiyacımız olacak? Uçuşunu erteleyen ya da uçak tipinde değişiklik yapan herhangi bir hava yolu var mı? Bu durum farklı kaynakları gerektiriyor mu? Bunlar, yeni bulut tabanlı sistemlerimiz sayesinde Bakü’deki birçok ekibimizin yanıtlamak için üzerinde artık daha fazla iş birliğiyle çalışabildikleri sorulardan yalnızca bazıları. Bulut bilişiminin kabul ve entegre edilmesi anlamında havalimanı sektörüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz."

Amadeus’ta Havalimanı BT Başkan Yardımcısı Bruno Spada ise: “Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı gibi ileri görüşlü havalimanlarının bulut sisteminin entegrasyon, iş birliği ve mobilite anlamında sunabileceği önemli avantajları yansıttığına inanıyoruz. Bakü ile hem yolcularının hem de operasyonel sistemlerinin buluttan yönetilmesine ilişkin yürüttüğümüz başarılı çalışmalar Amadeus açısından havalimanı sektöründe bir dönüm noktası.” dedi.

Amadeus’ta Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı olan Maher Koubaa ise şunları belirtti: “Azerbaycan Hava Yolları, Amadeus Altea PSS ve Gelir Yönetimi çözümlerini uygulayarak müşterilerine daha yüksek seviyede hizmet sunabilir. Azerbaycan’ın ulusal hava yolu, seyahat edenlere kusursuz seyahat çözümleri sunmak için çalışan Altéa hava yolu global topluluğunun bir parçası olarak, Azerbaycan’a yönelik artan seyahat talebinden maksimum fayda elde edebilecektir.”