Bakyapı, bebecileri ‘Yeni Vişne Projesi’nde toplayacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretim merkezi olarak kabul edilen ve 6 bine yakın üreticinin yer aldığı Vişne Caddesi yakınlarında uluslararası bir ticaret merkezi inşaatına başladıklarını belirten Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, içinde otel, banka şubeleri, yeme içme alanları, kargo şirketleri ile bin araçlık otopark bulunacak olan projede 300 ticari alan yer alacağını söyledi. 21 dönüm alanda 110 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Yeni Vişne Projesi’nin sektörde markalaşmaya ve global pazara açılmaya katkıları olacağını vurgulayan Bakgör, “Vişne Caddesi bebe çocuk konfeksiyonu alanında dünyaya adını duyurmuş. Ancak bebe giyimciler dar bir alana sıkışmış ticaret yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunun sürdürülebilirliği yok. Birçok bebe giyim üreticisi çok güçlü olan toptancılara bağlı hale gelmiş. Kendi markalarını oluşturarak satış yapma yetenekleri gelişmemiş. Bu proje kendi markasıyla büyümek isteyen firmalara fırsat verecek. Proje için farklı illerdeki bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticisinden talep aldık ancak proje sadece Vişne bölgesindeki üreticiler için tasarlandı” diye konuştu.

“Bursa’da konut endeksini biz belirliyoruz”

Bursa’da 30 yılda 17 bin konut ürettiklerini ifade eden Veysel Bakgör, Bursa’nın Demirtaş bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait yeri 280 milyon liraya satın alarak 65 bin metrekarelik alanda bin 500 konutluk Yeni Hayat projesinin startını verdiklerini duyurdu. Veysel Bakgör, “Bursalılara ekonomik daire için kimse elini taşın altına koymuyor. Konut sektöründe Bursa’da en uygun fiyatlı konut endeksini biz belirliyoruz. Sıradan bir konutun bile 1 milyon liraları bulduğu bir ortamda 110 metrekarelik evleri 800-900 bin lira bandında fiyatlarla insanları konut sahibi yapmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi. Bakgör ayrıca Yıldırım’da 160 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekaresi kapalı bir lojistik merkez kurmaya hazırlandıklarını, ihaleyi Yıldırım Belediyesi’nden yüzde 47 oranıyla aldıklarını duyurdu. Merkezin çatısına kurulacak GES sistemi ile de Yıldırım Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı karşılanacak. Hayata geçirdikleri tüm projelerin bulundukları bölgelerde değer artışı sağladığına işaret eden Veysel Bakgör, Balıkesir’de biri tamamlanmış iki projelerinin bulunduğunu söyledi.

“Kentsel dönüşümde herkes duvara tosladı”

Sanayi kenti olması nedeniyle göç alan Bursa’da yeni konut alanlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Veysel Bakgör, arsa üretilmesi noktasında kamu desteği beklediklerini, ayrıca özel sektörün de işbirliği kültürüyle daha fazla kişiye ulaşabilecek konut projeleri üretebileceğini savundu. Bursa’da konut talebinin devam ettiğine ve dönüşüme de ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Bakgör şunları söyledi: “Ben ömrümde faizin, kurun ve emtianın bir arada arttığını görmedim. Topyekun bir artışa karşı reçetemiz yok. Kentsel dönüşümde maliyetler nedeniyle herkes duvara tosladı. Yönetebilmek mümkün değil. Konut yeriyle ilgili arsa payı yükü ağırlaşmaya başladı. Emsalle ilgili de sıkıntılar var. Yüzde 1 olan KDV yüzde 8 oldu. Belirli bir bölgedeki alanda kentsel dönüşümler devam edecektir ama kentin genelinde ötelenecektir.”