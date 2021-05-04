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Balıkesir Gönen'de yem fabrikası icradan satılıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan yem fabrikası ve yan ekipmanlar 6,9 milyon bedelle icradan satışa çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı Mahallesinde tamamı 22.800,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde; yem fabrikası, 4 tavukhane+bakıcı Evi, 2 tavukhane, civcivhane, prefabrik ev, elektirik+jeneratör, güvenlik yapısı bulunan yem fabrikasının eklentileriyle satışı yapılacak.

7 Haziran 2021 saat 10:40'da Gönen Adalet Sarayı İcra Müdürlüğünde 6.897.781,43 TL bedelle açık arttırma suretiyle satılacak.

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