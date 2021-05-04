Balıkesir Gönen'de yem fabrikası icradan satılıyor
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan yem fabrikası ve yan ekipmanlar 6,9 milyon bedelle icradan satışa çıkarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesi Buğdaylı Mahallesinde tamamı 22.800,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerinde; yem fabrikası, 4 tavukhane+bakıcı Evi, 2 tavukhane, civcivhane, prefabrik ev, elektirik+jeneratör, güvenlik yapısı bulunan yem fabrikasının eklentileriyle satışı yapılacak.
7 Haziran 2021 saat 10:40'da Gönen Adalet Sarayı İcra Müdürlüğünde 6.897.781,43 TL bedelle açık arttırma suretiyle satılacak.