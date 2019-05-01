Balıkesir Üniversitesi'ne bitkisel yağ laboratuvarı
Cargill, Balıkesir Üniversitesi'nde "Bitkisel Yağ Laboratuvarı" kurdu. Tesis, öğrencilerin akademik çalışmaları ile öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarında kullanılabilecek.
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