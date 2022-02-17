Balıkesir'de kurulacak yeşil hidrojen tesisi için imzalar atıldı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Enerjisa Üretim, Eti Maden, TÜBİTAK MAM ve Aspilsan Enerji, Balıkesir'de kurulması planlanan yeşil hidrojen tesisi için işbirliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolü kapsamında yüzde 100 enerji dönüşümünü sağlama yolunda mevcut teknolojilerle karbon salımının düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek en büyük potansiyele sahip alternatif enerji kaynağı yeşil hidrojenin, Enerjisa Üretim'e ait Bandırma Enerji Üssü'nde üretimi ve kullanımı için start verildi.

İş birliği protokolü imza töreninde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, “Kamuda oluşan bu birikimi özel sektör ile birlikte kullanmamız, buralardan güzel başarı hikayeleri çıkarmamız lazım. Bakanlığın bakış açısı olabildiğince somut ve makul projeleri desteklemektir, hatta 'Bandırma Enerji Üssü' gibi kuruluşlarımızca ortak bir vizyon belirlenmiş alanlarda yapılacak çalışmaların, Türkiye’de KOBİ’lere, akademiye, girişimcilere fayda sağlaması için Bakanlık kaynaklarının harekete geçirilmesi de mümkündür." dedi.

"Türkiye ve dünya için önem teşkil ediyor"

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise söz konusu protokolün Türkiye'de ve dünyada çok önem teşkil ettiğini belirterek, kamu ve özel sektörün bir arada olmasının öneminden bahsetti.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç de faaliyet gösterdikleri bölgenin potansiyelinin farkında olduklarını belirterek, "Hidrojen konusunda çok çalışmalar gerçekleştirdik, üzerine çok kafa yorduk. Geldiğimiz noktada teknolojinin avantajları ve kuruluşlarımızın gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarında ciddi ilerlemeler kat etmesiyle bu işi artık somut olarak konuşabilir hale geldik." ifadelerini kullandı.

Eti Maden bu yıl önemli tesislerin temelini atacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de bu yıl hayata faaliyete alacakları bor karbür tesisi sayesinde önemli katma değerler sağlayacaklarını belirterek, bu sene "ferro bor tesisi" ile "cevher içerisindeki lityumun elde edilmesi için üretim tesisinin" temelini atacaklarını anlattı.

Sodyum bor hidrür üretiminin yatırımı için çalışmalara başlayacaklarını aktaran Keleşer, "Hidrojen konusunda da borun çok büyük avantajları var ve bu avantajı kullanarak katma değeri yüksek, katı bor-hidrojen bileşiklerinin üretimine odaklanacağız. Bu konuda da Eti Maden elinden gelen desteği vererek bu iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunacaktır." açıklamasında bulundu.

Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, bu protokolde bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de şirketlerin bu yönde bir girişiminin olması asıl itici gücü oluşturuyor. Hidrojen konusunda dünyada gelişmeler sürerken Türkiye'nin bu konuda çalışmalarını hızlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hidrojen konusunda önemli potansiyele sahip"

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, hidrojen konusunda Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığını ve hızlı hareket edilerek bu konuda Türkiye'de öncü olunması gerektiğini bildirdi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Yöneticisi Mehmet Volkan Duman, törende gerçekleştirdiği sunumda hibrit sistemler hakkında bilgi verdi. Duman, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine ve ülke için ilk olacak yeni enerji sistemlerinin potansiyeline değindi.

Güney Marmara'nın hidrojen ekonomisini canlandırma girişimlerine en elverişli bölge olduğunu anlatan Duman, bölgenin Türkiye'nin en verimli yenilenebilir enerji santrallerini barındırdığını bildirdi.