Balıkta büyüyen CarrefourSA, midye tava da satacak

14 Kasım 2019

Leyla İLHAN

Balık reyonlarının sayısını artıran CarrefourSA, artık reyonlarında midye tava da satacak. CarrefourSA, Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu,1 Ocak'tan itibaren de sokak lezeti olan kara midye tava satacaklarını söyledi.

Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarında satışa sunmak için yaklaşık bir yıldır yerinde süreci takip ettiklerini aktaran Kartallıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylelikle bir ilke daha imza atarak canlı kara midye satışı gerçekleştiren tek gıda perakendecisi olduk. Ürünler çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlarımıza ulaşmaktadır. Bu sayede günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midye konusunda müşterilerimize üretimden reyona gelene kadar her süreci kontrol altında olan midyeleri sunuyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse balık reyonumuzdan canlı halde midyelerini alabilecek, dilerlerse de Lezzet Arası restoranlarımızda dolma ve tavasını tüketebileceklerdir” dedi.



“Lezzet Arası, balık satışlarına yüzde 30 katkı sağladı”

CarrefourSA’nın balık operasyonunda 22’si Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere toplam 385 kişinin görev yaptığını belirten Kutay Kartallıoğlu, bu yıl 25 yeni reyon yatırımı gerçekleştirerek balık ve deniz mahsulü sattıkları market sayını 184’e çıkardıklarını, gelecek yıl ise bu sayının 200 geçeceğini söyledi. Kartallıoğlu, şöyle konuştu: “Balık, av mevsiminin başlayıp çeşitliliği artmasıyla birlikte satışı artan bir ürün… Balığın bulunabildiği dönemlerde et satışına yakın miktarda balık satışı gerçekleştiriyoruz. Sene sonuna 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz. Balığı yalnızca reyonlarımızdan satmıyoruz, mevcut 12 adet Lezzet Arası restoranımızda da balık, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bugün için Lezzet Arası restoranlarımızın bulunduğu marketlerimizdeki balık satışının toplam balık satışımıza yüzde 30’a varan katkı sağladığını dile getirebiliriz.” Kartallıoğlu, balık ürünlerinin genel ciroları içindeki payının ise yüzde 3.5'a çıktığını söyledi.

"Kişi başı balık tüketimimiz 7-8 kilo"

Dünyanın 8. büyük balık üreticisi olan Türkiye'nin balıklarının önemli bir bölümünü ihraç ettiğini kaydeden Kartallıoğlu, "Avrupalının sofrasına giden her üç balıktan birinin Türkiye'den gidiyor. Türkiye'de ise kişi balık tüketiminin 7-8 kg iken Avrupa'da bu oranın 25 kg. Türkiye'de büyükşehirlerde bu oran 16 kilograma çıkarken, Güneydoğu ve İç Anadolu'da ise 1-2 kiloda kaldı" dedi. Türkiye'de kıyı balıkçılığının hat safhada olmasının balık sayısının artmasına büyük zarar verdiğini kaydeden Kartallıoğlu, balıkçılığın gelişmesi için bizim balıkçıların da açık denizlere ulaşması gerektiğini söyledi.

Private label hem müşteriyi hem de üreticiyi destekliyor

Private label ürünlerinin satışına sınır getirilmesine ilişkin de konuşan Kutay Kartallıoğlu, Avrupa'da private label ürünlerinin sayısal oranının yarı yarıya olduğunu, Türkiye'de ise üçte bir olduğunu söyledi. Kartallıoğlu, "Private label ürünleri hem markalaşan ancak kapasitesi boş kalan üretici kadar markalaşmaya gücü yetmeyen küçük üreticilere üretim imkanı sağlıyor. Böylece hem kendi markasıyla üretim yaparken, hem de boş kalan kapasitelerini private label de değerlendiriyorlar. Kapasite kullanım oranlarını yükseltiyor. Birkaç büyük üretici fayda görecek diye hem müşterilerin hem de küçük üretici kaybetmesini doğru bulmuyoruz" açıklamasını yaptı.

Balık fiyatları yüzde 5-6 geriledi

Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ali Nadir Akan ise CarrefourSA'nın oluşturduğu Su Ürünleri Platformu sayesinde tedarikten tezgaha kadar tüm adımları kontrol ederek yılın 12 ayı balık bulundurabildiklerini söyledi. Bu yıl İstanbul, Adana, Mersin, Antalya Bodrum ve Konya'nın en çok balık satışı yaptıkları iller olduğunu aktaran Akan, av sezonunda hamsi, istavrit, lüfer ve palamutun en çok sattıkları balık olduğunu söyledi. Balık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5 ila 6 arasında gerilediğini aktaran Akan, bunun kültür balıkçılığını gelişmesinden kaynaklandığını söyledi.