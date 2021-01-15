Balparmak, Amerika ve Asya’da yeni pazarlara Apitera markasıyla girecek

Geliştirdiği bal ve arı ürünlerini Amerika, Ortadoğu ve Çin gibi toplam 20’nin üzerinde ülkeye ihracaç eden Balparmak, yeni dönemde yurt dışında büyüme odaklandı. Balparmak, bal ihracatının yanı sıra Apitera markasıyla propolis ve propolis katkılı fonksiyonel ürünlerle Kuzey Amerika ve Uzak Asya’da yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

“Ürünlerimizin kaynağını Priospot sistemimizle gösteriyoruz”

Balparmak’ın bu başarının altında yatan en önemli sırrın tüketicilerin Balparmak’a duyduğu güven olduğunu söyleyen Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, “Ülkemizin dört bir yanında üretilen en doğal balları yüksek gıda güvenliği standartları kapsamında özenle seçiyoruz. Bunları en az 100 parametrede analiz ederek ve saflığını koruyarak tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz. Bununla da yetinmeyip dünyada ilk defa bir gıda maddesinde Balparmak olarak bizim kullandığımız priospot sistemiyle büyük bir şeffalık içerisinde tüketicilere ürünlerimizin kaynağını gösteriyoruz. Priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın, doğal ve sağlıklı olduğunu belgeleyen analiz raporunun yanı sıra kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu telefonuna okutması yeterli oluyor.” dedi.

“Yurt dışında Apitera markamızla büyüyeceğiz”

Yeni dönemde Balparmak Apitera markası altında geliştirdikleri propolis ve propolis karışımlı arı ürünleriyle büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Özyurt, bu yıl itibarıyla ihracatta farklı bir model uygulamaya başlayacaklarını aktardı. "Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en mucizevi besini olan bal ve arı ürünlerinin doğallığını ve saflığını koruyarak hak ettiği değeri bulması ve kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi için çalışıyor, tüketicilerimize her zaman en yüksek kalitede ürünleri ulaştırıyoruz" diyen Özyurt, şunları kaydetti: "40 yıllık tecrübemizle geliştirdiğimiz ve taviz vermediğimiz kalite standartlarımız sayesinde tüketicilerin Balparmak’a duyduğu güven bizi sektörümüzün lideri yaptı. 40 yıldır arıları, arıcıları ve arı ürünlerini koruyarak dünyaya fayda yaratmaya odaklanan bir misyonu sahipleniyoruz. Bu misyonla ülkemizi global arenada temsil etmekten de büyük gurur duyuyoruz. Balın yanı sıra bugün yoğun Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz katma değerli arı ürünlerimizle de sektöre öncülük ediyoruz.”

“20 den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Balparmak’ın sunduğu kalite güvencesinin yurtdışında da kabul görüdüğünü anlatan Özyurt, başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya olmak üzere bugün 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yer aldıklarına dikkat çeken Özyurt, şunları söyledi: "2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hızlı tüketim sektörünün en önemli oyuncularından IFFCO ile önemli bir iş birliği yaparak Dubai’de Carrefour ve Union Cooperative Society gibi zincir marketlere girdik. Bu iş birliğiyle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde bulunan ulusal, yerel zincir marketler ve geleneksel ticaretin yanı sıra ev dışı tüketim kanalı temsilcileri vasıtasıyla Ortadoğu pazarında önemli bir başarı elde ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle Balparmak Apitera markamızın çatısı altında geliştirdiğimiz saf propolis ve propolisle zenginleştirilmiş katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Kuzey Amerika ve Uzak Asya gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı büyüterek yaygınlaşmayı hedefliyoruz. 2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi ama bu kez sadece bal değil propolis gibi yüksek katma değerli arı ürünleri ile de ihracat şampiyonluğu alacağımıza inancımız tam.”