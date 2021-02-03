Balparmak, Amerika ve Uzakdoğu’yu da tatlandıracak

Bal pazarı, özellikle pandemi döneminde oldukça hareketlendi. Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt da, Apitera markalarının çatısı altında alkolsüz propolis ve propolisle zenginleştirilmiş ürünler geliştirdiklerini söyledi. Yeni dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünleriyle Kuzey Amerika ve Asya gibi yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini açıklayan Özyurt, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde de varlıklarını büyüteceklerini söyledi.

Balın yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdikleri katma değerli arı ürünleriyle de sektöre öncülük ettiklerini bildiren Özyurt, ürün gamlarında çam, flora ve çiçek balının yanı sıra Katla Balla, BallıMix, Propolis ve Apitera serisi gibi ürünlerinin yer aldığını söyledi. Türkiye bal sektörünün önde gelen şirketlerinden olduklarını ifade eden Özyurt, “30 bin metrekare arazi üze

rinde kurulu tesislerimizde, üç vardiyada yılda 32 bin ton işleme kapasitemiz bulunuyor. 297 çalışanımız ile Avrupa’nın en büyük bal paketleyicileri arasında yer alıyoruz. 40 yıllık tecrübemiz ve kalite standartlarımız sayesinde markalı bal kategorisinde iç pazarının yüzde 51’ine sahibiz” diye konuştu.

5 milyon dolarlık ihracat planı var

Özyurt, 2017, 2018 ve 2019'da bal kategorisinde ihracat lideri olduklarını dile getirdi. 2020 yılında ise ihracatta yüzde 30 büyüme gösterdiklerini ve 3 milyon dolar rakamına ulaştıklarını açıklayan Özyurt, “Bu yıl hedefimiz 5 milyon doları yakalamak. Ürünlerimizi Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya başta olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye gönderiyoruz. Avrupa’da zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz” dedi.