Balparmak, katma değerli ürünlerle Ortadoğu ve Kuzey Amerika’yı hedefliyor

20 Kasım 2019

HASAN KUŞ

Balparmak’ın 1994 yılından bu yana Balparmak olarak Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur ve Japonya gibi ülkelere ihracat yaptığını kaydeden Altıparmak Gıda Ar-Ge ve Kalite Direktörü Emel Damarlı, “Çam ve çiçek ballarımızın yanı sıra ApiteraZen, ApiteraUp, ApiteraMind, Katla Balla ve BallıMix ürünlerimizi yurtdışında tüketicilerle buluşturuyoruz. Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra artık zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz. Yeni dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz” dedi.

TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesiyle geliştirdiği yeni ürünü pazara sundu

Fonksiyonel gıdaları tüketicinin hem ihtiyacına hem de damak tadına yönelik çeşitlendirdiklerini vurgulayan Emel Damarlı, “Bu yıl Balparmak propolis ürünümüzü Ar-Ge merkezinde, TÜBİTAK destekli araştırma projeleri sonucunda geliştirdik. Özel teknolojiyle glikol dahil hiçbir alkol kullanılmadan, propolisin su içinde çözündürülmesiyle elde ettiğimiz ürünü tüketicilerle buluşturduk” dedi. Balın kullanım okazyonlarını artırmaya odaklandıklarını ifade eden Damarlı, bu doğrultuda Ar-Ge ve inovasyondaki yetkinlikleri kullanarak sektöre yenilikler kazandırdıklarını söyledi.

Ar-Ge merkezlerinde yürütülecek projeleriyle bal ve arı ürünleri alanında globalde en yetkin merci olmak istediklerini dile getiren Damarlı, "Ar-Ge merkezinde uzman gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, kimyagerler, biyologlar ve gıda tekniklerinden oluşan 22 kişilik bir kadronun görev yapıyor. Ciromuz içinde Ar-Ge faaliyetlerimizin payı yıllar bazında yüzde 2 ila 3 değişkenlik gösteriyor. 2018 yılında 240 milyon TL ciromuzun yüzde 2.3’ünü Ar-Ge yatırımlarımıza ayırdık. Fonksiyonel gıdaları tüketicinin hem ihtiyacına hem de damak tadına yönelik olarak çeşitlendiriyoruz. Apitera serisinde yer alan ve yeni pazara sunduğumuz propolis ürünümüz de bu bakış açımızın bir yansıması” diye konuştu.

2020’de global pazarda ilk üçü hedefliyor

Emel Damarlı, 1986 yılında kurdukları kalite kontrol laboratuvarının, bugün itibarıyla Türkiye’nin tek, Avrupa’nın en kapsamlı dört eşdeğer bal ihtisas laboratuvarı arasında yer aldığını belirterek, “Laboratuvarımız 2016 yılında bakanlık tarafından yetkilendirilerek bal ve diğer arı ürünleri alanında ilk ve tek, gıda sektöründe sekizinci ‘Ar-Ge merkezi’ unvanını aldı. 2020 yılına kadar küresel pazarda ilk üçe girme, 10 yıl içinde ise global liderliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Bu büyüme stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezimiz, altyapı çalışmalarımızın en önemli adımıydı" ifadesini kullandı.