Balparmak, pandemide e-ticaret cirosunu 4'e katladı

Bal ve arı ürünleri markası Balparmak, bal ve propolis gibi bağışıklığı destekleyici ürünleriyle pandemide e-ticaret sitesinde ziyaretçi rekoru kırdı.

2020 yılında e-ticaret sitesi trafiği bir önceki yıl mart-mayıs ayları arasına göre yüzde 600 artış gösteren Balparmak’ın bağışıklık destekleyici ürünleri olan alkolsüz saf propolis ve Apitera ürünlerinin satışları 10 kat büyüdü.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart-Mayıs döneminin en çok satılan 5 ürünü sırasıyla "Propolis Plus", "Yüksek Yayla Balı", "Kestane Balı", "Propolis Plus Çocuk" ve "ApiteraMix" oldu. 2020 yılının en çok satılan 5 ürün ise sırasıyla "Yüksek Yayla Balı", "ApiteraZen", "Kestane Balı", "Propolis Plus" ve "ApiteraUp" şeklinde gerçekleşti.

Pandemi dönemi siparişlerinin büyük kısmı ilk kez online mağazayı ziyaret eden kişilerden oluşurken, en çok ürün satın alan illerin başında İstanbul, İzmir ve Ankara yer aldı. Bu üç şehri Adana, Diyarbakır, Antalya ve Samsun izledi.

Propolis satışları 10 kat arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, Balparmak online mağazasında tüm kategorilerde en çok satılan ürünün bal çeşitleri olduğunu söyledi. Online mağazalarını bal ve arı ürünleri konusunda zengin bir ürün gamına sahip olduğunu belirten Özyurt, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz kampanyalar, belirli sepet tutarı üzerine hediye ürünler, online kanalların doğasına göre elde ettiğimiz verilerden yararlanarak online’a özel hazırladığımız ürün setleri yoğun ilgi görüyor. Kasım ayında yaptığımız indirimlerle diğer/normal aylara göre satışlarda 2 kata varan artış gerçekleşti. Ancak bizim için en özel dönem Mart ve Nisan ayları oldu. Bu iki ayın ciroları önceki ayların 4 katı üzerinde gerçekleşti. 2020 yılında online mağazamızda bal çeşitleri içinde şifa yönüyle ön plana çıkan kestane balı en çok satılan ikinci ürünümüz oldu. Bağışıklık destekleyici, doğal ürünler arasında en önemlilerinden biri olan propolisin, 2019 yılı ve geçmiş yıllara istinaden satışı 10 kat arttı. Bu yıl ApiteraMix’in muzlu ve portakallı çeşitlerinin yanı sıra yeni ürünlerimiz ApiteraDox ve ApiteraGest’i satışa sunduk. ApiteraDox, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak detoks etkisi yaratıyor, ApiteraGest ise sindirim sistemini destekliyor.”

Ürün kalitesini "priospot" ile güvence altına alıyor

Balparmak’ın tüm ürünlerinin kalitesini ve kaynağını priospot sistemiyle güvence altına aldıklarını kaydeden Onur Özyurt, sistem ile ilgili şunları söyledi: “Dünyada ilk defa bir gıda maddesinde Balparmak olarak bizim kullandığımız priospot sistemiyle büyük bir şeffalık içerisinde tüketicilere ürünlerimizin kaynağını gösteriyoruz. Priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın, doğal ve sağlıklı olduğunu belgeleyen analiz raporunun yanı sıra kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu telefonuna okutması yeterli oluyor.”