Balparmak’ın Genel Müdürü Onur Özyurt oldu

Balparmak’ta gerçekleştirilen üst düzey bir atama ile Genel Müdürlük görevine Onur Özyurt getirildi. Balparmak’a katılmadan önceki iki yılını Türk markalarının Güneydoğu Asya’ya açılmasını sağlamak amacıyla Singapur’da geçiren Onur Özyurt, yeni görevinde Balparmak ve Apitera markalarının yeni ürün ve dağıtım kanallarıyla yurtiçindeki lider konumunu güçlendirmesine ve yurtdışında yeni pazarlara açılmasına liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Onur Özyurt, yüksek lisans derecesini aynı okulda ekonomi ve finans alanında aldı, daha sonra Harvard İşletme Okulu’nda işletme programını tamamladı. Kariyeri boyunca Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’da ilaç, sağlık, eğlence, perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde yönetici ve yönetim kurulu seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2013 yılından bu yana Kopaş Kozmetik Genel Müdürü olarak görev yapan Onur Özyurt, Aralık 2020 itibarıyla Balparmak bünyesine genel müdür olarak katıldı.