Balparmak’tan Muğlalı arıcılara 30 milyon TL’lik bal alım desteği

Balparmak Muğla’ya ve bölgedeki arıcılara desteğini sürdürüyor. İlk aşamada; yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç duyulan destek malzemelerini, ihtiyaç sahiplerine ve yetkililere birinci elden teslim eden Balparmak, aynı zamanda afetten zarar gören köylerde ulaşabildiği arıcılar ile görüşerek ihtiyaçları belirledi.

İhtiyaçlar doğrultusunda verdiği desteklerde ikinci aşamaya geçen Balparmak, 30 milyon lira tutarında bal alım kararı verdi.

Yangın felaketinden etkilenen Muğlalı arıcıların ballarını peşin ödeme yoluyla satın alacaklarını söyleyen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arıcıların genel ihtiyaçları için de ayrıca destek sağladıklarının bilgisini verdi.

Afetten zarar gören Muğlalı arıcılar için kademeli destek planı hazırladıklarını anlatan Özen, “Öncelikle Balparmak çalışanlarımızdan oluşan gönüllü ekiplerimiz ile temel yardım malzemeleri kapsamında yerinde destek sağladık. Ayrıca ziyaret ettiğimiz köylerde zarar gören yöre arıcılarımızın ihtiyaçlarını belirledik, ardından maddi destek paketimizi devreye aldık. Bu doğrultuda arıcılarımızdan sağımını yaylada yaptıkları balları peşin ödeme yoluyla satın alma kararı aldık. Bununla birlikte arıcılarımızın genel ihtiyaçları için de destek planımızı hayata geçirdik. Bu sayede, bu zor dönemde arıcılarımızı mali açıdan bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.