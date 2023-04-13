Balsu Gıda devlet desteği kapsamına alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım başlangıç tarihi 2 Şubat olarak belirtilen aktif karbon üretim tesisinin ürün çeşitlendirmeye yönelik toplam sabit yatırım tutarı 2.06 milyar TL olarak öngörülüyor.

Başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl olarak öngörülen yatırım süresi sonunda tesisin, yıllık 23,040 ton aktif karbon üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Tesise karar kapsamında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimleri, SGK primi işveren hissesi, nitelikli personel ve 10 yıla kadar enerji desteği sağlanması öngörülüyor.