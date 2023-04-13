Balsu Gıda devlet desteği kapsamına alındı
Sakarya'da Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak aktif karbon üretim tesisi yatırımı proje bazlı devlet desteği kapsamına alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım başlangıç tarihi 2 Şubat olarak belirtilen aktif karbon üretim tesisinin ürün çeşitlendirmeye yönelik toplam sabit yatırım tutarı 2.06 milyar TL olarak öngörülüyor.
Başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl olarak öngörülen yatırım süresi sonunda tesisin, yıllık 23,040 ton aktif karbon üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Tesise karar kapsamında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimleri, SGK primi işveren hissesi, nitelikli personel ve 10 yıla kadar enerji desteği sağlanması öngörülüyor.