Balsu Gıda, halka arz başvurusunu geri çekti

Dünya fındık endüstrisinin en büyük ihracatçılarından ve en büyük kuruluşlarından biri olan Balsu Gıda, halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geri çekti.

Balsu Gıda yetkililerince yapılan açıklamada, “Halka Arz başvuru kararımızdan bu yana yurdumuzda ve dünyada yaşanan finansal gelişmeler nedeniyle, Yönetim Kurulumuz, halka arz başvurusunun şimdilik geri çekilmesi yönünde karar almıştır, kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.