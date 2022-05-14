Balsu Gıda’dan halka arz başvurusu

Fındık sanayi ve ihracat kuruluşu Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Balsu Gıda), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Halka arzda lider aracı kurum olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ak Yatırım) yetkilendirildi.

Tarihi 1978’e dayanan Balsu Gıda, Sakarya ve Ordu’daki ileri teknolojilerle donatılmış üretim ve lojistik tesisleri, 6 bölgesel alım merkezi, Türkiye, ABD, Almanya ve Hong Kong’daki doğrudan satış ofisleri ile hizmet veriyor.

Gelirinin yüzde 79’u ihracat kaynaklı

Halka arz başvurusu nedeniyle Balsu Gıda'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Fındıkta, Türkiye’nin millî sermayeli en büyük Türk kuruluşu ve ihracatçısı olarak, halka arzdaki en büyük amaç ve hedefimiz kurumsal yapımızı güçlendirerek, dünya pazarlarındaki varlığımızı daha da geliştirmektir.



Gelirlerinin yüzde 79’u ihracat kaynaklı olan ve son 5 yılda ciro bazında yüzde 247 büyüme başarısı göstermiş bir kuruluş olarak, mali hedeflerimiz kadar sosyal sorumluluklarımıza da büyük önem veriyor, fındığın çevresel etkileri en aza indirgenmiş yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları ile elde edilmesini sağlıyoruz.

Balsu Gıda olarak, ayrıca, ilgili kamu kurumları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çok sayıda özel projeyle fındık üreticilerinin gelişimine de katkı sağlıyoruz.



Servis sunduğumuz ve birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve ait olduğumuz gezegene bağlılığımızı gösteren, genlerimize işlemiş ilkelerimizle sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği, ürün izlenebilirliğini ve iş sağlığı ve güvenliğini teşvik ederek tedarik zincirinde sürdürülebilirliği arttırma konusunda çok yönlü bir yaklaşım sergiliyoruz.”