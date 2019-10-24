Bambi 300. mağazasını açtı

24 Ekim 2019

OSMAN KILIÇ / İSTANBUL



Bambi Yatak 300. mağazasını İstanbul Masko’da ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın katılımıyla açtı. 15 ülkede 650 bayisiyle hizmet veren şirketin 2023 hedefi ise 300’e ulaşan mağaza sayısını 600’e çıkarmak. Ayrıca 25 milyon yatırım bütçesiyle yıl sonunda fabrikasını artı 30 bin metrekare büyütmeyi hedefleyen şirket bu büyümeyle günlük 1.000 ila 1.200 adet yatak üreterek sektörü domine etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cirosunun yüzde 1’ini ihracattan sağlayan Bambi Yatak, ihracat rakamlarını her yıl bir önceki yıla göre minimum yüzde 40 arttırmayı hedefliyor.



“Yıl sonu hedefi 325 mağazaya ulaşmak”

300. mağazayı açmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Hedefimiz çok net; yıl sonunda bu rakamı 325’e çıkarmak” dedi. Teknolojiyi arkalarına alarak tüm iş süreçlerini yönettiklerini dile getiren Gökmen, “Bambi Yatak olarak Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlerimizle takipçilerimizin karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Bayi ağlarını genişletmek istediklerini ifade eden Gökmen, “Özellikle Avrupa’da ve diğer bölgelerde ihracat rakamlarımızı ve istihdam sayımızı arttırmak için çalışıyoruz. Ar-Ge’yi DNA’sına kodlayan bir marka olarak teknolojik ürünler üretmeye devam etmek ve her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da tamamen yerli ve milli bir firma olarak oluşturduğumuz yol haritasında yürümek istiyoruz” şeklinde konuştu. Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Gökmen, Hedefimiz her zaman yeni nesil teknolojilerle konforu bir arada sunan yatakları müşterilerimizle buluşturmak. Bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve 300. mağazamızda bunun en son örneğidir” dedi.