Bambi, bor mineralli yatak ile globalde hedef büyüttü

07 Şubat 2020

HASAN KUŞ

Türkiye’nin dünya bor rezervlerinde yüzde 73’lük payla ilk sırada yer aldığını kaydeden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, mineralin 1800’lü yıllardan beri temizlik maddesi olarak kullanıldığına dikkat çekti. Son yıllarda kullanım alanı genişleyen borun, artık yaşam alanlarının da içine girdiğini anlatan Gökmen, “Dünyada ilk kez, bor mineralini yatağın içine entegre ettik. Borun, hijyenik özelliğinden faydalanarak üretilen Borjen, şimdiye kadar yatak hijyeni için yapılmış en önemli inovasyonlardan biri” ifadesini kullandı.

Borjen için 1.5 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yaptı

Borjen’in 1,5 milyon liralık Ar-Ge yatırım bütçesiyle pazara sunulduğu bilgisini veren Emre Gökmen, “Hijyenik bir yatakta uyumanın güvencesini sağlıyoruz. Sadece Türkiye değil dünya yatak pazarından da pay almayı hedefliyoruz. Borjen’i yılsonuna kadar 50 bin adet üretmeyi ve 20 ülkeye de ihraç etmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Günümüzde, yatak odalarının birer yaşam alanı olduğunu söyleyen Emre Gökmen, yatak odası koleksiyonlarının da artık daha hızlı değişim gösterdiğini söyledi.