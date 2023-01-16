Bambi, Çankırı kaya tuzunu yatağa entegre etti

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’nin yenilikçi yatak üreticilerinden Bambi Yatak, yeni ürünü Biosalt yatağı kullanıcılarıyla buluşturarak 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Çankırı Yeraltı Tuz Şehri’nde gerçekleştirilen ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in de katıldığı etkinlikte yeni ürün ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

15 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımıyla dünyanın sağlıklı tuzları arasında kabul gören Çankırı doğal kaya tuzunu kullanarak Biosalt yatağı geliştiren Bambi, ürettiği yatakları yurt içinde 690 mağazasında, yurt dışında ise 25’ten fazla ülkede satışa sunacak. Günlük 3 bin yatak üretim kapasitesini, ilerleyen günlerde 110 bin metrekareye çıkaracağı fabrikası ile artırmayı hedefleyen Bambi, yüzde 100 büyüme hedefinin yanı sıra AVM’lerdeki mağazalaşma oranında da atağa geçecek. İnsan vücudunun ihtiyacı olan 92 elementten 84’ünü doğal olarak dengeli bir şekilde içeren tuz sayesinde uyku anında daha rahat nefes almaya yardımcı olduğu belirtilen Biosalt seti ile yıllık 450 milyon TL’lik satış hedefleniyor.

Çankırı doğal kaya tuzu Biosalt’ta

Hikayesi olan ürünlerle sektörde fark yaratan işlere imza attıklarını ve doğanın sunduklarını en doğru şekilde kullanarak tüketicileri ile buluşturduklarını ifade eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, 45 milyon TL’lik toplam yatırımla Biosalt yatağı ürettiklerini söyledi.

Türkiye’nin önemli değerlerinden olan ve Hititler döneminden günümüze kadar gelen Çankırı doğal kaya tuzunun, doğal minerallerle zenginleşmiş özelliğiyle ön plana çıktığını belirten Çetmen Türkiye’nin doğal değerlerini katma değerli ürünlere çevirerek tüketicilerin kullanımına sunduklarını kaydederek, “Nitekim, Ünye sahillerinde yer alan manyetik siyah kumdan ürettiğimiz Magnasand Therapy yatak ve Bor Enstitüsü ile yaptığımız stratejik çalışmalar sonucunda milli değerimiz boru kullandığımız Borjen yatağımız da bunun önceki örnekleri” diye konuştu.

Günlük 4 bin yatak üretim kapasitesi

Beklentilerinin üzerinde bir büyümeye imza attıkları 2022 yılını 1 milyar 545 milyon TL ciro ile noktaladıklarını ifade eden Çetmen, 2023 yılındaki stratejilerine dair şu açıklamaları yaptı: “Halihazırdaki fabrikamız 70 bin metrekarelik alana sahip. Bu sayede günlük 3 bin yatak üretebilme kapasitesine sahibiz. Biz bunu önümüzdeki zaman içinde 110 bin metrekareye çıkararak Biosalt başta olmak üzere üretim kapasitemizi günde 4 bine yükselteceğiz. Bunun yanı sıra yaklaşık bin kişilik çalışan sayımızı da yeni üretim kapasitemiz ile doğru orantılı olarak artıracağız.”

“Yatak yaparken içine hikaye katmayı seviyoruz”

Yatak piyasasında büyük rekabet yaşandığını söyleyen Bambi Yatak Müdürü Cem Baş, bunda Bambi’nin büyük katkısı olduğunu söyledi. Bambi olarak yatak yaparken ürünlerin içine hikaye katmayı da sevdiklerini ifade eden Baş, özellikle insan sağlığına iyi gelecek ürünler geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çankırı kaya tuzlarını yeni ürünleri biosalt ile buluşturduklarını anlatan Baş, “Binlerce yıldır kullanılan tuzu yeni ürünümüzde kullanmamızın en önemli sebebi, bakteri oluşumunu engellemesidir. Ayrıca cep telefonu, tablet, televizyon gibi ürünlerin ortama salgıladığı negatif dalgaların bertaraf edilmesine olanak sağlayan Biosalt, havayı temizleyerek daha rahat nefes almamıza olanak tanıyor. Dolayısıyla ürün, uyku kalitesini artırıyor” dedi.