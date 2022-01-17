Bambi Yatak, 2022’de 'Kapok'la büyüyecek

Veysel AĞDAR / SAPANCA

Bambi Yatak, ürün yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı ile Türkiye’nin ilk kapok lifli yatağı Kapok Naturel Yatak’ı ürün gamına ekleyen, yastık ve yorganlarda da kapok liflerini kullanan Bambi, 2022 büyüme hedeflerini de yeni ürünlerine odaklıyor. Türkiye’nin yanı sıra 20 ülkedeki 200 noktada, yeni ürünü ile yıllık 150 milyon TL’lik satış hedefleyen Bambi, kapok ile yaratacağı ekonomik değeri yurt içinde 110 yeni mağaza açma hedefini hızlandırmak için kullanacak.

Hikayesi olan inovatif ürünlerle sektörde fark yarattıklarını vurgulayan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, kapok lifli ürünleriyle ilgili; “Kapoku yatak, yastık ve yorganlarımızda kullanmak için 4 aylık Ar-Ge çalışması yaptık. Bu dönemde yaklaşık 2 milyonluk Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımız sonunda da Kapok Naturel Yatak doğdu. İnsan kaynağı, ürün tedariki, stok yönetimi gibi tüm kanallarda sadece bu yatağımıza özel yeni bir yapılanma kurguladık. Başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız kapoklu ürünlerimizi 20 ülkede bulunan 200’ü aşkın noktada satışa sunacağız. Aynı şekilde Türkiye’deki tüm mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturacağız. 2022 yılının en önemli yatırımı ve atılımı olarak gördüğümüz kapok ile bu yılki birçok hedefimize başarıyla ulaşacağımızı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

2022’de yüzde 40 büyüme hedef

“2021 yılı ciddi anlamda hem ürün hem üretim hem de lojistikte yatırım atağına geçtiğimiz bir yıl oldu” diyen Gökmen, “Pandemide diğer sektörlerin aksine büyüme kaydettik. 2021 yılında yüzde 40 büyüdük. Çalışan sayımızı 420’den 1000’e çıkardık. Tüketicilerimizin bekleme süresini minimize etmek için Türkiye’nin çeşitli noktalarında 10 adet bölge deposu oluşturduk. 2021’de birçok yeni ürüne hayat verdik, birçok yeni mağaza açtık, birçok yeni ülkeye açılmayı başardık. Bugün üretim ve ihracatta oldukça başarılı bir noktadayız ve ihracatımız, ciromuzun yüzde 15’ini oluşturuyor. Bu yılda yine yüzde 40’lık bir büyüme ön görüyoruz. İhracatta ise minimum yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Bu yıl hedeflerimizin büyük bölümüne de kapoku konumlandırdık. Çok inandığımız, sektörde sürdürülebilirlik, doğallık ve saflık gibi birçok kriteri değiştireceğini düşündüğümüz kapok, tüm hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük kozumuz olacak.”

Yıllık 50 bin adet kapoklu yatak üreteceğiz

Kapok lifli ürünlerden yıllık 150 milyon TL’lik satış beklediklerini de kaydeden Gökmen, “2022 yılında 110 yeni mağaza açarak, Türkiye’deki mağaza sayımızı 700’e çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 10’luk kısmını kapoka ayırdık ve yıllık 50 bin adet kapoklu yatak üretmeyi hedefliyoruz. Uyku kalitesi ve konforu açısından; ısı dengesi, nefes alabilirlik ve vücut sağlığında yarattığı pozitif etki ile kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatacak yatağımız Bambi’nin sektöre kazandırdığı yeni bir başarı hikâyesi olacak” diye konuştu.

Yüzde 80 hava içeren kapok lifleriyle üretiliyor

Bambi Yatak’ın tropik yağmur ormanlarının doğallığını yatakla buluşturduğu, Türkiye’de ilk ve tek olan yeni nesil ürünü Kapok Naturel Yatak, uyku sırasında vücut ısı dengesini koruyor. Yüzde 80 hava içeren kapok lifleriyle üretilen, sıcak günlerde vücut ısısının dışarı atılmasına, soğuk günlerde vücudu sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Kapokun sunduğu üstün ses yalıtımı ve ultra hafiflik, kullanıcıların en yorgun günün sabahına dahi dinlenmiş bir şekilde uyanmasını sağlıyor. Bambi, kapok lifleriyle ürettiği yastık ve yorganlarıyla da kapokun doğallığını, uykunun her anında hissettiriyor.

RAKAMLAR

700 MİLYON TL

2021 CİROSU

40%

2022 BÜYÜME HEDEFİ

1 MİLYAR TL

2022 CİRO HEDEFİ