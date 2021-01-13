Bambi Yatak, geçen yıl yüzde 65 büyüdü

Türkiye’de yatak sektörünün önemli oyuncularından Bambi Yatak, pandemi sürecinde yatırımlarına ara vermeyerek istihdama ve ekonomiye sunduğu katkıyı sürdürdü. 20 ülkede 100 noktada faaliyet gösteren Bambi Yatak, geçen yıl yurtdışında yeni pazarlara odaklanırken, yurtiçinde ise mağaza yatırımlarıyla hizmet ağını genişletti.

Pandemiye rağmen geçen yılın sonunda 500 mağazaya ulaşan Bambi, 25 milyon TL yeni yatırımla İzmir Torbalı’da 40 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu fabrikasına 30 bin metrekare alan daha ekledi. 2020 yılını yüzde 65 büyüme ile tamamlayan Bambi Yatak, günlük üretim kapasitesini 800'den bin 500 adete çıkartmak yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

“Fabrika yatırımımız ile istihdama pozitif katkı sağladık”

Pandemi ile birlikte mobilya sektörüne talebin arttığına dikkat çeken Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, 2020 yılı içinde artan taleple birlikte mağaza yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi. Yurtiçinde mağazalarındaki artışın yıl içinde devam ettiğini belirten Gökmen, "Şu aşamada yurt içinde 500, yurtdışında ise 100 farklı satış noktasına ulaştık. Büyümemiz kesintisiz devam edecek.” dedi.

İzmir fabrikasına yaptıkları ek yatırımın istihdamı da pozitif yönde etkilediğini kaydeden Gökmen, “Çalışan sayımızı bu yıl 270 kişi daha artırdık. Böylelikle Bambi ailesi 720 kişiye ulaştı.” diye konuştu. İhracat çalışmalarında mevcut pazarlara ek olarak Balkan ülkelerine de odaklandıklarını anlatan Gökmen, şunları aktardı: "Her yıl Bambi Yatak olarak minimum yüzde 50 büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl pandemiye rağmen hedeflerimizin üzerine çıkarak yüzde 65 büyüme kaydettik. Mevcut hedeflerimizi dahi aşan bu noktaya gelişimizde elbette yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu."

“Ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz”

Ar-Ge’nin sürdürülebilir büyümedeki en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret eden Emre Gökmen, şöyle konuştu: “Tüketiciler, hayatının birçok noktasına değen teknolojiyi, uyuyarak geçirdiği yatağında da aramaya başladı. Biz de bu bilinçle Ar-Ge ve inovasyona önem vererek müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerine en doğru şekilde cevap verebilmek için teknolojiyi ürünlerimize kodluyoruz. Bambi olarak her yıl ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz. 2020 yılında da bu yaklaşımımızdan taviz vermedik."