Bambi Yatak, yeni mağazalarla Anadolu’da büyümeye devam ediyor

Bambi Yatak, Anadolu’daki bayi yatırımlarıyla hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. 2021 yılının başından bu yana 136 mağaza açarak mağaza sayısını 489’a taşıyan şirket, yılsonunda 700 mağaza ile hizmet vermeyi planlıyor.

En son mağazalarını Sivas’ta açtıklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, Sivas’ta açtıkları 450 metrekarelik 489’uncu mağaza ile yılsonu için belirledikleri 700 mağaza hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Sivas’ın yanı sıra Anadolu’nun dört bir yanında mağaza yatırımlarına devam edeceklerini kaydeden Gökmen, “Yatırımlarımız sadece mağaza odaklı kalmayacak. Teknoloji, yeni ürün, hizmet, üretim ve lojistik merkezi gibi yatırımlarımızı sürdüreceğiz. En hızlı ve kaliteli hizmeti vermek için Türkiye genelinde 10 adet yeni lojistik merkezi açtık. Yeni lojistik merkezlerimizle kullanıcılarımızın siparişlerini en kısa sürede ulaştırmayı hedefliyoruz. 25 milyon TL’lik yatırımla 40 bin metrekare olan üretim alanımızı 70 bin metrekareye taşıdık. Yılsonunda üretim alanımızı 110 bin metrekareye taşıma amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Sektör standartlarını yine biz belirleyeceğiz”

Büyümelerinin odağına sadece sayısal büyümeyi almadıklarını aktaran Gökmen, şunları kaydetti: “Mağaza sayısı artışımızın yanı sıra insan kaynağı anlamında da bir ataktayız. 420 olan istihdam sayımızı bine ulaştırdık. Gerek üretim gerek satış alanında görev alacak çalışanlarımızla sektörde hizmet kalitesini üst sıralara taşıyacağız. Ayrıca Anadolu’da açtığımız tüm mağazalarımıza aynı kalitede hizmet verebilmek için kısa süre önce Bambi Akademi’mizi açtık. Bu akademide, mağazalarımızdaki çalışma arkadaşlarımıza eğitim imkanı sağlayarak Türkiye’nin tüm şehirlerindeki mağazalarımızda aynı yüksek kalitede hizmet vereceğiz. Ürünlerimizde olduğu gibi hizmet kalitesinde de sektör standartlarını yine biz belirleyeceğiz.”