Bambi Yatak, yurt dışı mağaza sayısını 250’ye çıkarıyor

İzmir Torbalı’da yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda yatak, baza ve ev tekstili ürünleri üretimi yapan Bambi Yatak, yurt içinde ve dışında mağaza sayısını artırmaya hazırlanıyor. İmalatını yaptığı ürünleri 20 ülkede tüketiciyle buluşturan marka, bu yıl içinde mağaza sayısını yurt içinde 700’e, yurt dışında ise 250’ye çıkarmayı planlıyor.

Yurt içi ve dışındaki mağazalarda milyonlarca kişiye ulaştıklarını anlatan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Her geçen yıl kendimize hem ülkemizde hem de dünya genelinde yeni hedefler belirliyoruz. Bu yıl ülkemizdeki mağaza sayımızı 700’e, yurt dışındaki mağaza sayımızı 250’ye çıkarmak istiyoruz. 2023 hedefimiz ise Türkiye’de 800, yurt dışında 300 mağaza sayısına ulaşmak. Bunun için enerjimiz, güçlü finans yapımız ve kendimize inancımız var. Hedeflerimizi her zaman olduğu gibi yakalayacağımızı biliyoruz. Bu yıl özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine fokuslanarak bu bölgelerde kullanıcılara farklı bir deneyim sunacağız. Dünyada ise Avrupa ve Balkan ülkeleri odağımız olacak. Tüm dünya Bambi Yatak adını bundan sonra daha fazla duyacak." dedi.