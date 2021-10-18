Bangladeş'in sahilini Türk gemisi koruyacak

KERİM ÜLKER

Savunma sanayisinde Türk firmalarının gözde pazarı Asya’da denizler de Türk firmalarına emanet ediliyor. Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden gelen siparişlere bir yenisi daha ekleniyor.

Hint Okyanusu ile kıyısı olan Bangladeş, sahildeki güvenliğini Türk yapımı karakol gemileriyle sağlayacak. Bangladeş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk firması Ares Tersanesi’nden sipariş vermeye hazırlanıyor. Bangladeş, Türk firmanın ürettiği Ares 150 Hercules OPV deniz aracından almak için görüşmelere başladı.

Bangladeş, bu alımı Sahil Güvenlik Hedefi 2030 adlı büyük bir modernizasyon planı çerçevesinde yapmak istiyor. Bangladeş'in şu anda 136 yüksek hızlı devriye botu, 4’ü Açık Deniz, 8’i kıyı devriyesi, 4’ü saldırı, 5’i de nehir devriye olmak üzere 170’e yakın gemisi bulunuyor.

UMMAN’IN İLK ANLAŞMASINI İMZALAMIŞTI

Antalya’da üretim yapan Türk şirketi Ares, geçtiğimiz yıl Umman ile özel bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye’nin Umman Sultanlığı’na yaptığı ilk askeri gemi ihracatı olan ve 14 adet ARES 85 HERCULES Süratli Karakol Botu’nu içeren projedeki araçların tamamı bu yıl teslim edilecek. Ares ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile 122 botu kapsayan proje için anlaşmasını yapmıştı.

Ares’in Bangladeş ile görüşmelerde bulunduğu Açık Deniz Karakol Gemisi 48 metre uzunluğunda ve saatte 65 kilometre hız yapıyor. Bu hızıyla gemi, sınıfının dünyadaki en hızlı aracı olarak tanımlanıyor.