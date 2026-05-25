Bank of America, DMR Unlu Mamuller’de payını yüzde 5’in üzerine çıkardı

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bank of America iştiraki Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirilen pay alım ve satım işlemleri sonrası şirketteki pay oranının yüzde 5’in üzerine çıktığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.05.2026 tarihinde, ortaklığımızın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından, DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,22 - 9,48 TL fiyat aralığından 27.800.697 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 17.000.567 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 10.800.130 adet pay satın alınmıştır.

Bu işlemle birlikte DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. sermayesinde, iştirakimiz Merrill Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğumuz payların/oy haklarının oranı 22.05.2026 tarihi itibariyle %5,404 seviyesine ulaşmıştır.”